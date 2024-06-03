Жителі Дніпра, яким понад 45 років, можуть безплатно опанувати фах кухаря: як це зробити

У Дніпрі люди старше 45 років зможуть опанувати професію кухаря.

Дніпропетровська обласна служба зайнятості пропонує опанувати професію кухаря в закладах профосвіти Дніпра, а також отримати відповідне свідоцтво. Про це повідомили в ГумДепі.

Жителі Дніпра, яким понад 45 років можуть безплатно перекваліфікуватися та знайти роботу за новим фахом.

Тобі понад 45 років? Усе життя чуєш від родини та друзів, як ти смачно готуєш? Хочеш знайти або змінити роботу за покликом серця? Ми знаємо, як допомогти! Безкоштовна перекваліфікація за сприяння Дніпропетровської обласної служби зайнятості у закладах професійної освіти Дніпра. Свідоцтво державного зразка! – йдеться у повідомленні.

Тривалість курсів – п’ять місяців. Долучитися можна заповнивши гугл-форму за посиланням нижче:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9BlF_mB-cd2OfZdPBxJif9QoeuJzaWHCT_KhhwInm6ju37w/viewform

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