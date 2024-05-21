У Дніпрі частина вулиць залишилися без води: адреси

У зв’язку з відсутністю електропостачання на ТРП по вулицях Фабрично-Заводська та Надії Алексеєнко буде знижено тиск на верхніх поверхах:
І по вулицях:
Також КП “Дніпроводоканал” повідомив про аварійні роботи на вулиці Сурсько-Литовська, будинок 6; та по проспекту Петра Калнишевского, 49. У зв’язку з чим призупинено водопостачання по адресах:
Водопостачання буде відновлено протягом дня.
Раніше ми писали, що сьогодні у Дніпрі та області вимикатимуть світло.
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