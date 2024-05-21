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У Дніпрі частина вулиць залишилися без води: адреси

Сьогодні 09:44
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"КП" Дніпроводоканал повідомляє про можливе зниження тиску води на вулицях Дніпра у зв'язку з відсутністю електропостачання.

Новости Днепра про У Дніпрі частина вулиць залишилися без води: адреси

У зв’язку з відсутністю електропостачання на ТРП по вулицях Фабрично-Заводська та Надії Алексеєнко буде знижено тиск на верхніх поверхах:

  • проспекту Богдана Хмельницького, 34, 38, 36;
  • вулиця Будівельників, 12, 14, 14-а, 14-б;
  • вулиця Фабрично-Заводська, 3, 3а, 18.
  • вулиці Робоча, 25, 59, 65;
  • вулиці Надії Алексєєнко, 100, 104, 106.

І по вулицях:

  • Братів Горобців, 66;
  • Верстатобудівельників, 3,64.

Також КП “Дніпроводоканал” повідомив про аварійні роботи на вулиці Сурсько-Литовська, будинок 6; та по проспекту Петра Калнишевского, 49. У зв’язку з чим призупинено водопостачання по адресах:

  • вул. Сурсько-Литовська,
  • вул. Прокопія Левандовського,
  • вул. Бориса Кротова,
  • вул. Царське село,
  • частково сел.Мирний.
  • по проспекту Петра Калнишевского, будинки – 47,49,51,53,57,59,61

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Раніше ми писали, що сьогодні у Дніпрі та області вимикатимуть світло.

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Новости Днепра про У Дніпрі частина вулиць залишилися без води: адресиУкраїнська

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