У Дніпрі частина вулиць залишилися без води: адреси

"КП" Дніпроводоканал повідомляє про можливе зниження тиску води на вулицях Дніпра у зв'язку з відсутністю електропостачання.

У зв’язку з відсутністю електропостачання на ТРП по вулицях Фабрично-Заводська та Надії Алексеєнко буде знижено тиск на верхніх поверхах:

проспекту Богдана Хмельницького, 34, 38, 36;

вулиця Будівельників, 12, 14, 14-а, 14-б;

вулиця Фабрично-Заводська, 3, 3а, 18.

вулиці Робоча, 25, 59, 65;

вулиці Надії Алексєєнко, 100, 104, 106.

І по вулицях:

Братів Горобців, 66;

Верстатобудівельників, 3,64.

Також КП “Дніпроводоканал” повідомив про аварійні роботи на вулиці Сурсько-Литовська, будинок 6; та по проспекту Петра Калнишевского, 49. У зв’язку з чим призупинено водопостачання по адресах:

вул. Сурсько-Литовська,

вул. Прокопія Левандовського,

вул. Бориса Кротова,

вул. Царське село,

частково сел.Мирний.

по проспекту Петра Калнишевского, будинки – 47,49,51,53,57,59,61

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Раніше ми писали, що сьогодні у Дніпрі та області вимикатимуть світло.

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