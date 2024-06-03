У Дніпрі закрили баскетбольний майданчик на Червоному Камені, бо удари м’яча схожі на вибухи

Доступ до баскетбольного майданчика обмежили, бо звуки м'яча нагадували вибухи.

На Червоному Камені у Дніпрі закрили баскетбольний майданчик.

Це помітив місцевий житель, який прийшов на майданчик, аби пограти в баскетбол, але натомість побачив закриті двері. Чоловік поділився відеодоказами в соцмережі.

На табличці, яку залишила адміністрація спортивної зони, зазначено, що баскетбольне поле закрили до кінця воєнного стану, бо звуки м’яча нагадують вибухи.

Ймовірно, так адміністрація майданчика відреагувала на скарги місцевих жителів, яким заважали гучні звуки, які доносилися зі сторони спортивної зони.

Зауважимо, що це не вперше, коли жителі Дніпра скаржаться на гучні звуки, які нагадують вибухи. Постійно надходять скарги на людей, які косять траву, або на комунальників, які вночі миють вулиці.

Раніше на ж/м Західний дніпряни зафіксували “килимову ППО”. Одна із мешканок будинку вибивала килим у дворі багатоповерхівки, але це неабияк перелякало людей, адже звуки нагадували роботу системи протиповітряної оборони.

Нагадаємо, спортсменка з Дніпра стала золотою призеркою на етапі “Діамантової ліги” у Швеції.

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