Юна бадмінтоністка з Дніпра виборола «золото» на турнірі у Празі

13-річна Варвара Попережай з Дніпра виграла турнір, що проходив у Чехії з 30 травня по 2 червня.

Про це повідомили у публікації Національного олімпійського комітету.

Спортсменка спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву імені Вавілова (Дніпро) Варвара Попережай виборола перше місце в одиночному розряді.

Фінал був українським – суперницею Варі була бадмінтоністка з Харкова Єлизавета Гусаренко. Рахунок зустрічі – 21-16, 14-21, 21-12, – йдеться у повідомленні.

У турнірі всього змагались 508 гравців, а в одиночному жіночному розряді, виборювали звання найсильнішої 122 дівчини.

Загалом, на турнірі українські спортсмени вибороли 4 медалі:

«Золото» у Варвари Попережай, «срібло» в одиночці та «бронза» в міксті – у Єлизавети Гусаренко, а також «бронза» у міксті у партнера Єлизавети – Романа Каратанова.

Сьогодні ми писали, що спортсменка з Дніпра стала золотою призеркою на етапі «Діамантової ліги» у Швеції.

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