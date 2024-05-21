Стало известно, будут ли отключения света в Днепре до конца дня

Укрэнерго известила украинцев об активизации работы солнечных электростанций, а также об отмене отключения света во всех регионах Украины с 11:00 до 17:00.

По информации энергетической компании, это стало возможным благодаря уменьшению облачности во всех регионах страны.

«Промышленные и крышные солнечные электростанции увеличили объемы производства, соответственно – дефицит в энергосистеме уменьшился», — написала Укрэнерго. Также известно, что украинская энергосистема принимает излишки энергосистемы из Польши.

Именно поэтому пользование энергоемкими приборами ночью желательно перенести на дневные часы.

В настоящее время в Украине продолжает действовать график почасовых отключений во всех регионах Украины для промышленных и бытовых потребителей с 17:00 до 24:00.

Ранее мы писали о том, что в Днепре часть улиц осталась без воды: адреса.

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