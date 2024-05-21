Стало известно, будут ли отключения света в Днепре до конца дня

По информации энергетической компании, это стало возможным благодаря уменьшению облачности во всех регионах страны.
«Промышленные и крышные солнечные электростанции увеличили объемы производства, соответственно – дефицит в энергосистеме уменьшился», — написала Укрэнерго. Также известно, что украинская энергосистема принимает излишки энергосистемы из Польши.
Именно поэтому пользование энергоемкими приборами ночью желательно перенести на дневные часы.
В настоящее время в Украине продолжает действовать график почасовых отключений во всех регионах Украины для промышленных и бытовых потребителей с 17:00 до 24:00.
Ранее мы писали о том, что в Днепре часть улиц осталась без воды: адреса.
Читайте также:
Автор:
У Дніпрі незабаром відкриється аквапарк “Happy Day”.
Полиция Днепра разыскивает 15-летнюю Татьяну Терновскую.
В Верховной Раде нардеп Сергей Гривко предложил законопроект, в котором…
В Днепре летом планируют открыть 88 детских лагерей с дневным…
У Дніпрі незабаром відкриється аквапарк “Happy Day”.
КП "Днепроводоканал" сообщает о возможном снижении давления воды на улицах Днепра в связи с отсутствием электроснабжения.
Полиция Днепра разыскивает 15-летнюю Татьяну Терновскую.
В Днепре летом планируют открыть 88 детских лагерей с дневным пребыванием в течение 15 рабочих дней.
Хорошего весеннего дня, друзья!
В Днепре обворовали авто на парковке.
Теперь на сайтах поиска работы можно найти вакансии, где работодатель может предоставить бронирование от мобилизации.
В сети распространяются новый фейк.
В Днепропетровской области вражеский дрон попал в машину, где ехала бригада аварийной службы газа.
В Днепре и области 21 мая могут применяться почасовые графики отключения света.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!