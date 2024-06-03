У Дніпрі масово знаходять мертвих змій у смітниках

У Дніпрі все частіше знаходять мертвих змій.

Нашестя змій у Дніпрі триває, однак плазуни активізувалися не тільки у місцях свого безпосереднього мешкання – на прибережних ділянках, а й у доволі незвичних місцях. Цими вихідними змію знайшли під капотом машини біля Прибережного скверу. Рятувальники витягли бідолаху, яка сховалась від спеки в автівці та повернули у воду.

Також величезну змію помітили біля смітника – і знову на Перемозі. Але плазун вже був мертвим. Пізніше надійшло повідомлення про ще одну змію, яку також знайшли без ознак життя на цьому житловому масиві. Зважаючи на те, що мікрорайон розташований на березі річки, такі знахідки непоодинокі.

Ще одну мертву змію помітили на Придніпровському пляжі. Відпочивальники припускають, що плазун заповз в банку пива і загинув.

Ймовірно, висока смертність змій зумовлена спекою, яка накрила місто цими вихідними. Плазуни, які далеко відповзли від річки, не можуть повернутися назад, тому шукають прихистку, де можуть. Але, на жаль, без достатньої кількості води, вони гинуть.

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