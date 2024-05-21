Затягнув до під’їзду та зґвалтував: жителя Дніпра засудили за насильство над неповнолітньою

Жовтневий районний суд Дніпра виніс вирок мешканцю Дніпра за згвалтування неповнолітньої дівчини. Чоловік отримав 8,5 років позбавлення волі, повідомили в Офісі генпрокурора.
У ході досудового слідчих заходів було встановлено, що засуджений побачивши на вулиці неповнолітню дівчину, застосував до неї силу і затягнув її до будинку, в якому кзнаходилися також його знайомі. У приміщенні даного будинку він її згвалтував.
У суді обвинувачуваний намагався виправдатися та заявив, що нібито знав справжній вік постраждалої, а неповнолітня дала неправдиві свідчення відносно того, що він її зґвалтував.
Однак, у зв’язку з незаперечними доказами добутими представниками ювенальної прокуратури, а також однозначними результатами судово-медичної експертизи, пояснення звинувачуваного судом були повністю відхилені.
Суд ухвалив рішення винести обвинуваченому за ч. 3 ст. 152 КК України вирок у вигляді 8 років і 6 місяців позбавлення волі.
Сторона захисту звернулася до Верховного Суду України з клопотанням про задоволення касаційної скарги засудженого і його адвоката на скасування вироку. Але, враховуючи усі обставини і матеріали даної справи Верховний Суд у задоволенні цих скарг відмовив.
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