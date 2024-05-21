Затягнув до під’їзду та зґвалтував: жителя Дніпра засудили за насильство над неповнолітньою

За грати відправили жителя Дніпра, який зґвалтував неповнолітню.

Жовтневий районний суд Дніпра виніс вирок мешканцю Дніпра за згвалтування неповнолітньої дівчини. Чоловік отримав 8,5 років позбавлення волі, повідомили в Офісі генпрокурора.

У ході досудового слідчих заходів було встановлено, що засуджений побачивши на вулиці неповнолітню дівчину, застосував до неї силу і затягнув її до будинку, в якому кзнаходилися також його знайомі. У приміщенні даного будинку він її згвалтував.

У суді обвинувачуваний намагався виправдатися та заявив, що нібито знав справжній вік постраждалої, а неповнолітня дала неправдиві свідчення відносно того, що він її зґвалтував.

Однак, у зв’язку з незаперечними доказами добутими представниками ювенальної прокуратури, а також однозначними результатами судово-медичної експертизи, пояснення звинувачуваного судом були повністю відхилені.

Суд ухвалив рішення винести обвинуваченому за ч. 3 ст. 152 КК України вирок у вигляді 8 років і 6 місяців позбавлення волі.

Сторона захисту звернулася до Верховного Суду України з клопотанням про задоволення касаційної скарги засудженого і його адвоката на скасування вироку. Але, враховуючи усі обставини і матеріали даної справи Верховний Суд у задоволенні цих скарг відмовив.

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