У Кривому Розі на території дитсадка знайшли гранату

Гранату на території дитячого садка знайшли 18 травня. Як повідомляє Поліція охорони Кривого Рогу, повідомлення про виявлення вибухонебезпечного предмета надійшло до правоохоронців ввечері.
Приїхавши на вказане заявником місце, поліціянти оглянули територію та дійсно знайшли гранату. Вибуховий предмет був зі вставленою чекою.
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