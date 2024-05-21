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У Кривому Розі на території дитсадка знайшли гранату

Сьогодні 10:53
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У Кривому Розі на території дитячого садочка знайшли гранату.

Новости Днепра про У Кривому Розі на території дитсадка знайшли гранату

Гранату на території дитячого садка знайшли 18 травня. Як повідомляє Поліція охорони Кривого Рогу, повідомлення про виявлення вибухонебезпечного предмета надійшло до правоохоронців ввечері. 

Приїхавши на вказане заявником місце, поліціянти оглянули територію та дійсно знайшли гранату. Вибуховий предмет був зі вставленою чекою. 

 
Нарядом реагування одразу було огороджено стрічкою місце події. До дитсадочка викликали слідчих та працівників вибухотехнічної служби. Небезпечний предмет вилучили. 
 
Пізніше виявилося, що це була тренувальна граната. 
 

Новости Днепра про У Кривому Розі на території дитсадка знайшли гранату

Новости Днепра про У Кривому Розі на території дитсадка знайшли гранату

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Новости Днепра про У Кривому Розі на території дитсадка знайшли гранатуУкраїнська

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