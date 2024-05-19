Рівень небезпеки жовтий: рятувальники попередили мешканців Дніпра та області

Рятувальники попередили мешканців Дніпропетровщини про метеорологічне явище.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Дніпропетровським регіональним центром з гідрометеорології оголошено попередження про метеорологічні явища: у найближчу годину зі збереженням до кінця доби 19 травня. По місту Дніпро та Дніпропетровській області очікується гроза. Рівень небезпечності 1 (жовтий), – йдеться у дописі рятувальників.

Нагадуємо, що під час грози варто дотримуватися правил безпеки.

У приміщенні краще зачинити вікна та двері, щоб не було протягу.

На вулиці треба знаходитися подалі від високих дерев, ліній електропередач та металевих парканів.

Вчора ми писали про те, що через зливу підтопило деякі вулиці на лівому березі міста.

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