Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

ВМС ЗСУ знищили російський морський тральщик “Ковровец”

Сьогодні 11:37
просмотров

Збройні Сили України продовжують нищити техніку окупантів.

Новости Днепра про ВМС ЗСУ знищили російський морський тральщик

Сьогодні вночі ВМС ЗСУ знищили морський тральщик “Ковровець”.

Про це повідомляють ВМС ЗС України у соцмережах.

Сьогодні вночі Силами оборони України знищено морський тральщик чф рф проєкту 266-М «Ковровец».Військово-Морські Сили ЗС України разом з побратимами продовжують наближати нас до Перемоги. Служба зв’язків з громадськістю Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України, — йдеться у дописі ВМС ЗСУ.
 
“Ковровець” — російський морський тральщик, призначений для проведення за тралами кораблів та суден, розвідувального та контрольного тралення, прокладання фарватерів у мінних полях, участі у мінуванні.
 
ЗСУ знищили вже 26 кораблів та катерів окупантів станом на 19 травня.
 
Читайте також:

Новости Днепра про ВМС ЗСУ знищили російський морський тральщик Українська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Усик – Ф’юрі: сьогодні відбудеться бій за звання абсолютного чемпіона світу
    новини України
    Вчора 14:59
    Усик – Ф’юрі: сьогодні відбудеться бій за звання абсолютного чемпіона світу

    Сьогодні пізно ввечері на Kingdom Arena в Ер-Ріяді відбудеться найочікуваніший бій року.

    Школярів із Дніпра запрошують на всеукраїнський онлайн-урок із кібергігієни: деталі
    Новини Дніпра
    17.05.2024 08:39
    Школярів із Дніпра запрошують на всеукраїнський онлайн-урок із кібергігієни: деталі

    Старшокласників запрошують на всеукраїнський онлайн-урок із кібергігієни!

    У МВС відновили послугу замовлення індивідуальних номерних знаків: вартість для мешканців Дніпра
    Новини Дніпра
    15.05.2024 10:29
    У МВС відновили послугу замовлення індивідуальних номерних знаків: вартість для мешканців Дніпра

    Послуга була тимчасово призупинена!

    У “Дії” скоро з’явиться посвідчення ветерана: деталі
    Новини Дніпра
    14.05.2024 10:25
    У “Дії” скоро з’явиться посвідчення ветерана: деталі

    Зараз проходить бета-тестування нової послуги!

    Наверх