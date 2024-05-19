ВМС ЗСУ знищили російський морський тральщик “Ковровец”

Сьогодні вночі ВМС ЗСУ знищили морський тральщик “Ковровець”.
Про це повідомляють ВМС ЗС України у соцмережах.
Сьогодні вночі Силами оборони України знищено морський тральщик чф рф проєкту 266-М «Ковровец».Військово-Морські Сили ЗС України разом з побратимами продовжують наближати нас до Перемоги. Служба зв’язків з громадськістю Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України, — йдеться у дописі ВМС ЗСУ.
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