ВМС ЗСУ знищили російський морський тральщик “Ковровец”

Збройні Сили України продовжують нищити техніку окупантів.

Сьогодні вночі ВМС ЗСУ знищили морський тральщик “Ковровець”.

Про це повідомляють ВМС ЗС України у соцмережах.

Сьогодні вночі Силами оборони України знищено морський тральщик чф рф проєкту 266-М «Ковровец».Військово-Морські Сили ЗС України разом з побратимами продовжують наближати нас до Перемоги. Служба зв’язків з громадськістю Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України, — йдеться у дописі ВМС ЗСУ.

“Ковровець” — російський морський тральщик, призначений для проведення за тралами кораблів та суден, розвідувального та контрольного тралення, прокладання фарватерів у мінних полях, участі у мінуванні.

ЗСУ знищили вже 26 кораблів та катерів окупантів станом на 19 травня.

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