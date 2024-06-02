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На Дніпропетровщині вщент вигорів гараж з легковиком всередині

Сьогодні 12:59
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У місті Кривий Ріг вщент вигорів гараж з автомобілем.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині вщент вигорів гараж з легковиком всередині

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Інформація про пожежу надійшла сьогодні, 2 червня, о 9:23.

До Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння, розташованого на вулиці Петрівська Покровського району міста Кривий Ріг. По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що вогнем охоплений одноповерховий гараж та легковий автомобіль «ВАЗ» на загальній площі 10 кв.м, — йдеться у дописі рятувальників.

Займання ліквідували за 30 хвилин. На щастя, загиблих та травмованих немає. 

Про причини пожежі не повідомляється. 

Сьогодні ми писали про те, що ворог атакував Дніпропетровщину шахедами, ракетою та дронами.

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