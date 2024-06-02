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Дніпропетровський обласний ТЦК прокоментував вчорашнє затримання чоловіка

Сьогодні 14:16
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Дніпропетровський обласний ТЦК та СП прокоментував резонансне відео.

Новости Днепра про Дніпропетровський обласний ТЦК прокоментував вчорашнє затримання чоловіка

Вчора у Дніпрі містяни стали свідками затримання чоловіка на зупинці громадського транспорту.

Відео масово поширилося у соцмережах.

Новости Днепра про Дніпропетровський обласний ТЦК прокоментував вчорашнє затримання чоловіка

Як виявилося згодом, затриманий був військовозобов’язаним і військовослужбовці ТЦК та СП неодноразово намагався ухилитися від призову на військову службу, не з’являвся за повістками до ТЦК та СП та для проходження військово-лікарської комісії.

Цей громадянин – чинний військовослужбовець, призваний на військову службу під час мобілізації. 1 червня він слідував до місця проходження військової служби у супроводі військовослужбовців ТЦК та СП. Під час руху автомобільним транспортом мобілізований під надуманим приводом попросив зупинити машину та здійснив спробу втечі. Таким чином, випадкові громадяни, які «співчували» особі, яка здійснювала чергову спробу ухилитися від виконання свого конституційного обов’язку і чинили тиск на військовослужбовців ТЦК та СП – по суті сприяли вчиненню кримінального правопорушення, — йдеться у дописі ТЦК у соцмережах.
 
У ТЦК також закликали громадян та представників ЗМІ не довіряти подібним інформаційним «вкидам».
 
Сьогодні ми писали про те, що на Дніпропетровщині вщент вигорів гараж з легковиком всередині.
 
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Новости Днепра про Дніпропетровський обласний ТЦК прокоментував вчорашнє затримання чоловікаУкраїнська

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