Дніпропетровський обласний ТЦК прокоментував вчорашнє затримання чоловіка

Цей громадянин – чинний військовослужбовець, призваний на військову службу під час мобілізації. 1 червня він слідував до місця проходження військової служби у супроводі військовослужбовців ТЦК та СП. Під час руху автомобільним транспортом мобілізований під надуманим приводом попросив зупинити машину та здійснив спробу втечі. Таким чином, випадкові громадяни, які «співчували» особі, яка здійснювала чергову спробу ухилитися від виконання свого конституційного обов’язку і чинили тиск на військовослужбовців ТЦК та СП – по суті сприяли вчиненню кримінального правопорушення, — йдеться у дописі ТЦК у соцмережах.