У Дніпрі рятувальники дістали змію, яка залізла під капот машини

Рятувальники дістали змію, яка залізла під капот машини дніпрянина.
Про це повідомляє Telegram-канал “Хдніпро“.
Подія сталася на житловому масиві Перемога, біля скверу.
Рятувальники дістали змію, яка залізла під капот машини, припаркованої біля скверу на Перемозі, — сказано у дописі.
Змія у порядку, про травми водія також не повідомлялось. Ймовірно змія вирішила врятуватися від спеки у тіні або навіть збудувати в автівці своє гніздо.
Рятувальники відпустили змію на волю у безпечному місці.
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Козенко Антон
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