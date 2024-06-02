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У Дніпрі рятувальники дістали змію, яка залізла під капот машини

Сьогодні 16:25
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Рептилія вирішила трохи покататися містом.

Рятувальники дістали змію, яка залізла під капот машини дніпрянина.

Новости Днепра про У Дніпрі рятувальники дістали змію, яка залізла під капот машини

Про це повідомляє Telegram-канал “Хдніпро“.

Подія сталася на житловому масиві Перемога, біля скверу.

Рятувальники дістали змію, яка залізла під капот машини, припаркованої біля скверу на Перемозі, — сказано у дописі.

Змія у порядку, про травми водія також не повідомлялось. Ймовірно змія вирішила врятуватися від спеки у тіні або навіть збудувати в автівці своє гніздо.

Рятувальники відпустили змію на волю у безпечному місці. 

Сьогодні ми писали про те, що на Дніпропетровщині згорів гараж, з легковиком всередині.

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Новости Днепра про У Дніпрі рятувальники дістали змію, яка залізла під капот машиниУкраїнська

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