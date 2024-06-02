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Бійці ПвК “Схід” знищили ворожий безпілотник на Дніпропетровщині

Сьогодні 11:46
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Сили ППО збили ворожий безпілотник у Павлоградському районі. 

Новости Днепра про Бійці ПвК

Про це повідомляє Повітряне командування “Схід” у соцмережах.

Близько 11:00 02.06.2024 року в Павлоградському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування “Схід” знищено 1 БпЛА противника імовірно “SuperCam”, – йдеться у дописі Повітряного командування.

Інформацію про збиття ворожого БпЛА прокоментував голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Дрон противника збили над областю!Близько 11:00 його знищили в Павлоградському районі наші оборонці неба з ПвК «Схід». Імовірно це був “SuperCam”. Дякую силам ППО за цілодобовий захист!, – заявив очільник облради.
 
Сьогодні ми писали про те, що у Дніпрі та області запровадили екстрені відключення світла.
 
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