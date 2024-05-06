Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Де жителям Дніпра дивитись півфінал Євробачення 2024: яке місце прогнозують для України

Де жителям Дніпра дивитись півфінал Євробачення 2024: яке місце прогнозують для України

Сьогодні 14:54
просмотров

У вівторок, 7 травня, відбудеться перший півфінал конкурсу «Євробачення». На сцені у Швеції від України виступить дуетом Аlyona Аlyona та Jerry Heil   із піснею «Teresa & Maria».

Новости Днепра про Де жителям Дніпра дивитись півфінал Євробачення 2024: яке місце прогнозують для України

Журналісти dnepr.info дізналися, де можна переглянути півфінали та фінал конкурсу Євробачення 2024 року.

Скільки країн братиме участь у конкурсі

Учасники виступатимуть на сцені Malmö Arena. Вона виконана у формі хреста. Артисти виступатимуть у центрі, а навколо будуть гості. На сцені та над нею встановили світлодіодні екрани – їх загальна площа становить понад тисячу кв м. Над головами артистів та глядачів закріпили світлове та звукове обладнання. На підготовку сцени у робітників пішло півроку. Конкурс проводитиметься вже 68 разів. Швеція приймає його в себе вже втретє. У конкурсі братимуть участь 37 країн.

Коли виступає Україна

Українські виконавиці виступатимуть у першому півфіналі, 7 травня. Їхній порядковий номер виступу – 5. Виступи розпочнуться о 22:00 годині. Другий півфінал пройде 9 травня. Фінал – 11 травня. Якщо Україна набере достатню кількість балів – Аlyona Аlyona та Jerry Heil знову вийдуть на сцену у фіналі.

Хто серед фаворитів

Конкурс має свої «офіційні» букмекери, які в залежності від переваг слухачів заявляють про фаворитів. Цього року на сайті Eurovision World лідером за букмекерськими ставками вважається виконавиця Baby Lasagna з Хорватії з піснею «Rim Tim Tagi Dim» та 24% шансів на перемогу. Друге місце вони віддають Швейцарському Nemo, з піснею The Code з 17% шансів і третє – Україні, за прогнозами букмекерів у нас 14% на перемогу.

Де подивитись Євробачення 2024

Подивитися виступи артистів на конкурсі в Україні можна на офіційній країні Євробачення у соціальних мережах на сторінці Євробачення. Трансляція буде проводитися і на каналі «Євробачення Україна» у YouTube та на каналі самого пісенного конкурсу, на сайті Суспільне Культура та Суспільне Євробачення.

 

Читайте також:

Новости Днепра про Де жителям Дніпра дивитись півфінал Євробачення 2024: яке місце прогнозують для УкраїниУкраїнська Новости Днепра про Де жителям Дніпра дивитись півфінал Євробачення 2024: яке місце прогнозують для УкраїниРусский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі жителі 12 кварталу просять перенести трамвайну зупинку з небезпечного перехрестя: у чому річ
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:10
    У Дніпрі жителі 12 кварталу просять перенести трамвайну зупинку з небезпечного перехрестя: у чому річ

    Жителі Дніпра пропонують перенесли трамвайну зупинку з "аварійного" перехрестя.

    Вибух у Дніпрі 6 травня: з’явилися подробиці від військових
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:11
    Вибух у Дніпрі 6 травня: з’явилися подробиці від військових

    В ОВА розповіли, чому жителі Дніпра могли чути звук вибуху.

    У нічному небі над Дніпром помітили “янгола” (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:45
    У нічному небі над Дніпром помітили “янгола” (ФОТО)

    У небі над Дніпром помітили цікавий знак з хмар.

    Поливаний понеділок 2024 року: традиції і що не можна робити
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:40
    Поливаний понеділок 2024 року: традиції і що не можна робити

    Першого понеділка після Великодня в Україні відзначають Поливаний або Обливаний…

    Наверх