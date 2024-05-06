Де жителям Дніпра дивитись півфінал Євробачення 2024: яке місце прогнозують для України

У вівторок, 7 травня, відбудеться перший півфінал конкурсу «Євробачення». На сцені у Швеції від України виступить дуетом Аlyona Аlyona та Jerry Heil із піснею «Teresa & Maria».

Журналісти dnepr.info дізналися, де можна переглянути півфінали та фінал конкурсу Євробачення 2024 року.

Скільки країн братиме участь у конкурсі

Учасники виступатимуть на сцені Malmö Arena. Вона виконана у формі хреста. Артисти виступатимуть у центрі, а навколо будуть гості. На сцені та над нею встановили світлодіодні екрани – їх загальна площа становить понад тисячу кв м. Над головами артистів та глядачів закріпили світлове та звукове обладнання. На підготовку сцени у робітників пішло півроку. Конкурс проводитиметься вже 68 разів. Швеція приймає його в себе вже втретє. У конкурсі братимуть участь 37 країн.

Коли виступає Україна

Українські виконавиці виступатимуть у першому півфіналі, 7 травня. Їхній порядковий номер виступу – 5. Виступи розпочнуться о 22:00 годині. Другий півфінал пройде 9 травня. Фінал – 11 травня. Якщо Україна набере достатню кількість балів – Аlyona Аlyona та Jerry Heil знову вийдуть на сцену у фіналі.

Хто серед фаворитів

Конкурс має свої «офіційні» букмекери, які в залежності від переваг слухачів заявляють про фаворитів. Цього року на сайті Eurovision World лідером за букмекерськими ставками вважається виконавиця Baby Lasagna з Хорватії з піснею «Rim Tim Tagi Dim» та 24% шансів на перемогу. Друге місце вони віддають Швейцарському Nemo, з піснею The Code з 17% шансів і третє – Україні, за прогнозами букмекерів у нас 14% на перемогу.

Де подивитись Євробачення 2024

Подивитися виступи артистів на конкурсі в Україні можна на офіційній країні Євробачення у соціальних мережах на сторінці Євробачення. Трансляція буде проводитися і на каналі «Євробачення Україна» у YouTube та на каналі самого пісенного конкурсу, на сайті Суспільне Культура та Суспільне Євробачення.

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