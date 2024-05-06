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  • Где жителям Днепра смотреть полуфинал Евровидения 2024: какое место прогнозируют Украине

Где жителям Днепра смотреть полуфинал Евровидения 2024: какое место прогнозируют Украине

Сегодня 14:54
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Во вторник, 7 мая, состоится открытие песенного конкурса Евровидение.  На сцене в Швеции от Украины выступит дуэтом Аlyona Аlyona и Jerry Heil с песней «Teresa & Maria».

Новости Днепра про Где жителям Днепра смотреть полуфинал Евровидения 2024: какое место прогнозируют Украине

Журналисты dnepr.info узнали, где можно посмотреть полуфиналы и финал конкурса Евровидение 2024.

Сколько стран будет участвовать в конкурсе

Участники будут выступать на сцене Malmö Arena. Она выполнена в форме креста. Артисты будут выступать в центре, а вокруг будут находиться гости. На сцене и над ней установили светодиодные экраны – их общая площадь составляет более тысячи кв м. Над головами артистов и зрителей закрепили световое и звуковое оборудование. На подготовку сцены у рабочих ушло полгода.

Конкурс будет проводится уже 68 раз. Швеция принимает его у себя уже третий раз. В конкурсе будет участвовать 37 стран.

Когда выступает Украина

Украинские исполнительницы будут петь в первом полуфинале, 7 мая.  Их порядковый номер – 5. Выступления начнутся в 22:00. Второй полуфинал пройдет 9 мая. Финал – 11 мая. В случае, если Украина наберет достаточное количество баллов – Аlyona Аlyona и Jerry Heil снова выйдут на сцену в финале.

Кто среди фаворитов

У конкурса есть свои «официальные» букмекеры, которые в зависимости от предпочтений слушателей заявляют о фаворитах. В этом году на сайте  Eurovision World лидером по букмекерским ставкам считается исполнительница Baby Lasagna из  Хорватии с песней «Rim Tim Tagi Dim» и 24% шансов на победу. Второе место они «отдают» Швейцарскому Nemo, с песней «The Code» с 17% шансов и третье – Украине, по прогнозам букмекеров у нас 14% шансы на победу.

Где посмотреть Евровидение 2024

Посмотреть выступления артистов на конкурсе в Украине можно на официальной стране Евровидения в социальных сетях странице Евровидения. Трансляция будет проводиться и на канале  «Евровидение Украина» в YouTube и на канале самого песенного конкурса, сайте Суспільне Культура и Суспільне Евровидение.

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