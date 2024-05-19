Погода на 19 мая: в Днепре будет тепло, но возможен дождь

Согласно прогнозам синоптиков, практически весь день небо в Днепре будет ясным, и облака не омрачят его своим присутствием. Возможен дождь! Утром температура воздуха +12°. До обеда столбики термометра будут показывать до +20°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 19 мая:
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