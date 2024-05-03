Пальмы, фонтаны и клумбы цветов: как выглядела аллея центрального проспекта Днепра более 50 лет назад (ФОТО)

Один из неизменных символов Днепра – зеленая аллея по всему проспекту Яворницкого. Задуманная вместе с проспектом в 1790-х годах она практически не изменилась с того времени. Несколько частей аллеи были ликвидированы в процессе строительства города в середине прошлого века. Длина аллеи и самого проспекта – 5 км.

Журналисты dnepr.info узнали, как раньше выглядела эта зелена зона

Проспект Яворницкого в Днепре был начертан на самом первом генеральном плане города в начале 1790-х годов. Но сначала его обустройству мешала река Половица, которая разделяла большую часть проспекта на два берега.

Сначала он назывался Большой улицей, потом Большой бульварной улицей. Когда проспект был «облагорожен» он стал Екатерининским.

В середине XIX века река была спрятана в подземный коллектор, часть горы «счесана», а центральная аллея проспекта – засажена цветами и деревьями. С того времени на проспекте менялось все, кроме зеленой аллеи посреди дороги. Она уже стала одним из символов Днепра и ее изображение можно встретить на различных открытках, выпущенных 30-40 лет назад. Среди зелени стояли скамейки, были фонтаны, по вечерам тут гуляли люди.

Там, где сегодня парковка на площади Героев Майдана – была зеленая зона, но при строительстве площади после Второй мировой войны ее убрали.

Сегодня часть аллеи проспекта занята художниками – на выходных они продают там свои картины или принимают заказы. Часть проспекта от улицы Короленко до Воскресенской так и называется «аллея художников».

На еще одной части аллеи уже более 20 лет на центральном проспекте в Днепре продолжается строительство метро. Там, где будет вход на станцию стоит заграждение. Огромный «забор» закрывает ту часть аллеи, где ведется строительство.

До того, как в центре города решили разместить метро, по аллеям гуляли люди, росли различные деревья, кусты и клумбы. В летнее время тут высаживали пальмы в кадках, на зиму их убирали.

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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