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  • Пальмы, фонтаны и клумбы цветов: как выглядела аллея центрального проспекта Днепра более 50 лет назад (ФОТО)

Пальмы, фонтаны и клумбы цветов: как выглядела аллея центрального проспекта Днепра более 50 лет назад (ФОТО)

Сегодня 12:42
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Один из неизменных символов Днепра – зеленая аллея по всему проспекту Яворницкого. Задуманная вместе с проспектом в 1790-х годах она практически не изменилась с того времени. Несколько частей аллеи были ликвидированы в процессе строительства города в середине прошлого века. Длина аллеи и самого проспекта – 5 км.

Новости Днепра про Пальмы, фонтаны и клумбы цветов: как выглядела аллея центрального проспекта Днепра более 50 лет назад (ФОТО)

Журналисты dnepr.info узнали, как раньше выглядела эта зелена зона

Проспект Яворницкого в Днепре был начертан на самом первом генеральном плане города в начале 1790-х годов. Но сначала его обустройству мешала река Половица, которая разделяла большую часть проспекта на два берега.

Сначала он назывался Большой улицей, потом Большой бульварной улицей. Когда проспект был «облагорожен» он стал Екатерининским.

Новости Днепра про Пальмы, фонтаны и клумбы цветов: как выглядела аллея центрального проспекта Днепра более 50 лет назад (ФОТО)

 В середине XIX века река была спрятана в подземный коллектор, часть горы «счесана», а центральная аллея проспекта – засажена цветами и деревьями. С того времени на проспекте менялось все, кроме зеленой аллеи посреди дороги. Она уже стала одним из символов Днепра и ее изображение можно встретить на различных открытках, выпущенных 30-40 лет назад. Среди зелени стояли скамейки, были фонтаны, по вечерам тут гуляли люди.

Новости Днепра про Пальмы, фонтаны и клумбы цветов: как выглядела аллея центрального проспекта Днепра более 50 лет назад (ФОТО)

Там, где сегодня парковка на площади Героев Майдана – была зеленая зона, но при строительстве площади после Второй мировой войны ее убрали.

Сегодня часть аллеи проспекта занята художниками – на выходных они продают там свои картины или принимают заказы. Часть проспекта от улицы Короленко до Воскресенской так и называется «аллея художников».

На еще одной части аллеи уже более 20 лет на центральном проспекте в Днепре продолжается строительство метро. Там, где будет вход на станцию стоит заграждение. Огромный «забор» закрывает ту часть аллеи, где ведется строительство.

Новости Днепра про Пальмы, фонтаны и клумбы цветов: как выглядела аллея центрального проспекта Днепра более 50 лет назад (ФОТО)

До того, как в центре города решили разместить метро, по аллеям гуляли люди, росли различные деревья, кусты и клумбы. В летнее время тут высаживали пальмы в кадках, на зиму их убирали.

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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Новости Днепра про Пальмы, фонтаны и клумбы цветов: как выглядела аллея центрального проспекта Днепра более 50 лет назад (ФОТО)Українська Новости Днепра про Пальмы, фонтаны и клумбы цветов: как выглядела аллея центрального проспекта Днепра более 50 лет назад (ФОТО)Русский

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