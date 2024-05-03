Пальмы, фонтаны и клумбы цветов: как выглядела аллея центрального проспекта Днепра более 50 лет назад (ФОТО)

Журналисты dnepr.info узнали, как раньше выглядела эта зелена зона
Проспект Яворницкого в Днепре был начертан на самом первом генеральном плане города в начале 1790-х годов. Но сначала его обустройству мешала река Половица, которая разделяла большую часть проспекта на два берега.
Сначала он назывался Большой улицей, потом Большой бульварной улицей. Когда проспект был «облагорожен» он стал Екатерининским.
В середине XIX века река была спрятана в подземный коллектор, часть горы «счесана», а центральная аллея проспекта – засажена цветами и деревьями. С того времени на проспекте менялось все, кроме зеленой аллеи посреди дороги. Она уже стала одним из символов Днепра и ее изображение можно встретить на различных открытках, выпущенных 30-40 лет назад. Среди зелени стояли скамейки, были фонтаны, по вечерам тут гуляли люди.
Там, где сегодня парковка на площади Героев Майдана – была зеленая зона, но при строительстве площади после Второй мировой войны ее убрали.
Сегодня часть аллеи проспекта занята художниками – на выходных они продают там свои картины или принимают заказы. Часть проспекта от улицы Короленко до Воскресенской так и называется «аллея художников».
На еще одной части аллеи уже более 20 лет на центральном проспекте в Днепре продолжается строительство метро. Там, где будет вход на станцию стоит заграждение. Огромный «забор» закрывает ту часть аллеи, где ведется строительство.
До того, как в центре города решили разместить метро, по аллеям гуляли люди, росли различные деревья, кусты и клумбы. В летнее время тут высаживали пальмы в кадках, на зиму их убирали.
фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»
Читайте также:
Автор:
Садоводов предупредили о появлении вредителя, который может испортить будущий урожай.
Туриста с Днепра с горы спускали спасатели.
В Днепре перед Пасхой снизились цены на яйца.
Киев-Днепр – один из самых популярных маршрутов в Украине.
Садоводов предупредили о появлении вредителя, который может испортить будущий урожай.
Жительницу Днепропетровщины обвиняют в психологическом насилии над сожителем.
Пицца стала популярной благодаря простоте приготовления и сытости. А ее вкус так нравится детям. Поэтому, если вы хотите побаловать своего ребенка, то доставка пиццы станет идеальным выбором, ведь не придется тратить много времени на кухне.
Туриста с Днепра с горы спускали спасатели.
Хорошего дня, друзья!
В Днепре перед Пасхой снизились цены на яйца.
Киев-Днепр – один из самых популярных маршрутов в Украине.
В Днепровском районе произошло возгорание подстилки хвойного леса.
Двое мужчин угнали авто, которое им оставили на ремонт.
Домашних тиранов будут судить в Каменском.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!