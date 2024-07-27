УЕФА может помочь украинским клубам после демарша СК Днепр-1

Об этом узнали журналисты проекта ТаТоТаке на Youtube.
Украинская федерация просит поделить рейтинговые очки наших команд не на пять, а на четыре.
Все потому, что СК Днепр-1 снялся с соревнований и УАФ не успела заменить днепрян.
Сейчас идут очень положительные сигналы и возможно зачетные баллы удастся спасти.
Во втором раунде Лиги Конференций СК Днепр-1 должен был играть во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций с венгерской «Академией Пушкаша».
Из-за исчезновения клуба украинской команде засчитали два технических поражения со счетом 0-3.
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