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УЕФА может помочь украинским клубам после демарша СК Днепр-1

Сегодня 08:33
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УАФ обратилась в УЕФА с необычной просьбой.

Новости Днепра про УЕФА может помочь украинским клубам после демарша СК Днепр-1

Об этом узнали журналисты проекта ТаТоТаке на Youtube.

Украинская федерация просит поделить рейтинговые очки наших команд не на пять, а на четыре.

Все потому, что СК Днепр-1 снялся с соревнований и УАФ не успела заменить днепрян.

Сейчас идут очень положительные сигналы и возможно зачетные баллы удастся спасти.

Во втором раунде Лиги Конференций СК Днепр-1 должен был играть во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций с венгерской «Академией Пушкаша».

Из-за исчезновения клуба украинской команде засчитали два технических поражения со счетом 0-3.

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Новости Днепра про УЕФА может помочь украинским клубам после демарша СК Днепр-1Українська Новости Днепра про УЕФА может помочь украинским клубам после демарша СК Днепр-1Русский

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