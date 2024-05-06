В яких приватних лабораторіях Дніпра можна здати аналізи безкоштовно та як це зробити

Цього року НСЗУ уклала договори із кількома приватними медичними лабораторіями. Тепер у цих лабораторіях жителі Дніпра можуть безкоштовно скласти аналізи.

Що для цього потрібно – дізнались журналісти dnepr.info.

Які аналізи безкоштовні

Безкоштовні аналізи у приватних лабораторіях передбачені за пакетом вторинної медичної допомоги «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах». Зокрема, він передбачає: загальний аналіз крові із лекоцитарною формулою, загальний рівень холестерину, аналіз сечі, рівень глюкози, проходження тестів на ВІЛ, гепатити, тропонін, вагітність, антиген SARS-CoV-2.

Також це може бути дослідження спинномозкової рідини, загальноклінічні та біохімічні лабораторні дослідження, бакпосіви.

Що для цього потрібно

Безкоштовно здати аналізи можна лише за наявності направлення від сімейного лікаря чи вузькопрофільного фахівця. За власним бажанням, без направлення, здати аналіз безкоштовно неможливо. У такому разі за нього доведеться платити.

До яких лабораторій звертатися

Щоб безкоштовно здати аналізи у приватній лабораторії, необхідно на сайті НСЗУ. Далі необхідно вибрати область та населений пункт, форму власності установи, вид допомоги та направлення. Далі вибрати лабораторію, яка уклала договір із НСЗУ.

Після цього необхідно зателефонувати до лабораторії та уточнити необхідну інформацію з приводу проведення безкоштовних аналізів.

Усього 4 приватні лабораторії уклали договір з НСЗУ – це Ескулаб, CSD, Смартлаб та Сінєво.

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