День пам’яті та примирення 2024: що означає червоний мак

Щороку у світі 8 травня відзначають День пам'яті та примирення, Україні вже кілька років як приєдналася до цієї традиції. Головний символ цього дня – червоний мак.

Журналісти dnepr.info дізналися, що означає цей символ.

Головна мета Дня пам’яті та примирення – вшанування пам’яті тих, хто загинув під час Другої світової війни. У цей день люди згадують події тих літ. Слоган дня «Ніколи знову» покликаний нагадати, що важливо не допустити нових трагедій і воєн. І хоча по всій Європі та по всьому світу щороку вимовляли ці слова, нова війна все ж таки почалася і щодня від ракет та обстрілів страждають сотні жителів України, а наші солдати знову борються за мир і захищають нас від ворога.

Спочатку червоний мак був символом пам’яті жертв, які загинули під час Першої світової війни. Його вигадала викладачка зі США у 1918 році. Вона займалася благодійністю для підтримки недієздатних ветеранів війни. Щоб зібрати необхідну суму, вона вирішила продавати штучні маки з шовку, які робила своїми руками.

Пізніше ці маки використовувалися на згадку про американських солдатів, загиблих під час Першої світової війни. Вважається, що червоний мак нагадує сліди крові після пострілу.

За іншою версією символіку червоного маку використав військовий канадський лікар Джон Маккрей у своєму вірші «У полях Фландрії», написаному у 1915 році. У тексті йдеться про те, що на полях серед хрестів виросли сотні маків. Вірш написаний начебто від імені загиблих солдатів. Після Першої світової війни він був дуже популярним і вважається, що ця робота лікаря позначила мак як символ нагадування про загиблих у війні.

Після Другої світової війни мак почали використовувати для того, щоб нагадати про жертви 1939-1945 років і про ту трагедію, яка сталася понад 70 років тому. Йдеться як про загиблих військових, так і про мирне населення.

Вперше червоні маки як символ вшанування пам’яті жертв Другої світової війни в Україні почали використовувати у 2014 році.

Мак в українській культурі

Червоний мак вважається також одним із традиційних українських символів. У думах та піснях про козаків він символізує пролиту кров. Є мак і на національному українському одязі – вишиванках і він означає жалобу. Цю квітку носили вдови козаків чи їхні матері у скорботі за сином.

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