День памяти и примирения 2024: что значит красный мак

Ежегодно во всем мире 8 мая отмечают День памяти и примирения, Украине уже несколько лет как присоединилась к этой традиции. Главный символ этого дня – красный мак.

Журналисты dnepr.info узнали, что значит этот символ.

Главная цель Дня памяти и примирения – почитание памяти тех, кто погиб во время Второй мировой войны. В этот день люди вспоминают события тех лет. Слоган дня «Никогда снова» призван напомнить о том, что важно не допустить новых трагедий и войн. И хотя по всей Европе и по всему миру ежегодно произносили эти слова, новая война все же началась и каждый день от ракет и обстрелов страдают сотни жителей Украины, а наши солдаты снова борются за мир и защищают нас от врага.

Изначально красный мак был символом памяти жертв, погибших во время Первой мировой войны. Его придумала преподавательница из США в 1918 году. Она занималась благотворительностью для поддержки недееспособных ветеранов войны. Чтобы собрать необходимую сумму она решила продавать искусственные маки из шелка, которые делала своими руками.

Позже эти маки использовались в память про американских солдат, погибших во врем Первой мировой войны. Считается, что красный мак напоминает следы крови после выстрела.

По другой версии, символику красного мака использовал военный канадский врач Джон Маккрей в своем стихотворении «На полях Фландрии», написанном в 1915 году. В тексте говорится о том, что на полях среди крестов выросли сотни маков. Стихотворение написано как будто от имени погибших солдат. После Первой мировой войны оно было очень популярным и считается, что эта работа врача обозначила мак как символ-напоминание о погибших в войне.

После Второй мировой войны мак стали использовать для того, чтобы напомнить о жертвах 1939-1945 годов и о той трагедии, которая произошла более 70 лет назад. Речь идет как о погибших военных, так и о мирном население.

Впервые красные маки как символ памяти жертв Второй мировой войны в Украине начали использовать в 2014 году.

Мак в украинской культуре

Красный мак считается также одним из традиционных украинских символов. В думах и песнях о казаках он символизирует пролитую кровь. Присутствует мак и на национальной украинской одежде – вышиванках и означает траур. Этот цветок носили вдовы казаков или их матери в скорби за погибшим сыном.

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