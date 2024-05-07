Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

День памяти и примирения 2024: что значит красный мак

Сегодня 14:45
просмотров

Ежегодно во всем мире 8 мая отмечают День памяти и примирения, Украине уже несколько лет как присоединилась к этой традиции. Главный символ этого дня – красный мак.

Новости Днепра про День памяти и примирения 2024: что значит красный мак

Журналисты dnepr.info узнали, что значит этот символ.

Главная цель Дня памяти и примирения – почитание памяти тех, кто погиб во время Второй мировой войны. В этот день люди вспоминают события тех лет. Слоган дня «Никогда снова» призван напомнить о том, что важно не допустить новых трагедий и войн. И хотя по всей Европе и по всему миру ежегодно произносили эти слова, новая война все же началась и каждый день от ракет и обстрелов страдают сотни жителей Украины, а наши солдаты снова борются за мир и защищают нас от врага.

Изначально красный мак был символом памяти жертв, погибших во время Первой мировой войны. Его придумала преподавательница из США в 1918 году. Она занималась благотворительностью для поддержки недееспособных ветеранов войны. Чтобы собрать необходимую сумму она решила продавать искусственные маки из шелка, которые делала своими руками.

Позже эти маки использовались в память про американских солдат, погибших во врем Первой мировой войны.  Считается, что красный мак напоминает следы крови после выстрела.

По другой версии, символику красного мака использовал военный канадский врач Джон Маккрей в своем стихотворении «На полях Фландрии», написанном в 1915 году. В тексте говорится о том, что на полях среди крестов выросли сотни маков. Стихотворение написано как будто от имени погибших солдат. После Первой мировой войны оно было очень популярным и считается, что эта работа врача обозначила мак как символ-напоминание о погибших в войне.

Новости Днепра про День памяти и примирения 2024: что значит красный мак

После Второй мировой войны мак стали использовать для того, чтобы напомнить о жертвах 1939-1945 годов и о той трагедии, которая произошла более 70 лет назад. Речь идет как о погибших военных, так и о мирном население.

Впервые красные маки как символ памяти жертв Второй мировой войны в Украине начали использовать в 2014 году.

Мак в украинской культуре

Красный мак считается также одним из традиционных украинских символов. В думах и песнях о казаках он символизирует пролитую кровь. Присутствует мак и на национальной украинской одежде – вышиванках и означает траур. Этот цветок носили вдовы казаков или их матери в скорби за погибшим сыном.

 

Читайте также:

Новости Днепра про День памяти и примирения 2024: что значит красный макУкраїнська Новости Днепра про День памяти и примирения 2024: что значит красный макРусский

Автор:


# # # # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Поминальные дни в Днепре в 2024 году: даты, что нужно делать и как доехать до кладбища
    Новости Днепра
    Сегодня 13:44
    Поминальные дни в Днепре в 2024 году: даты, что нужно делать и как доехать до кладбища

    На следующей неделе после Пасхи православные христиане восточного обряда традиционно…

    Кот-космонавт, «Марсовая зона» и глобус с рельефом Луны: необычные факты о планетарии в Днепре
    Новости Днепра
    Сегодня 12:28
    Кот-космонавт, «Марсовая зона» и глобус с рельефом Луны: необычные факты о планетарии в Днепре

    Сегодня во всем мире празднуется Международный день планетариев. Дата празднования…

    «Восстание» машин: в Днепре припаркованный автомобиль, оставленный без владельца, врезался в гараж
    Новости Днепра
    Сегодня 12:18
    «Восстание» машин: в Днепре припаркованный автомобиль, оставленный без владельца, врезался в гараж

    Курьезный инцидент произошел на ж/м Тополь в Днепре.

    В Днепропетровской области впервые обнаружили редкую в Европе орхидею
    Новости Днепра
    Сегодня 11:29
    В Днепропетровской области впервые обнаружили редкую в Европе орхидею

    На Правобережье Днепропетровщины впервые обнаружили редкую орхидею.

    Последние новости

    Поминальные дни в Днепре в 2024 году: даты, что нужно делать и как доехать до кладбища
    Поминальные дни в Днепре в 2024 году: даты, что нужно делать и как доехать до кладбища

    На следующей неделе после Пасхи православные христиане восточного обряда традиционно посвящают свое время для поминовения усопших.

    Сегодня 13:44
    1
    просмотров
    Яблоко от яблони: на Днепропетровщине отец и сын продавали оружие через интернет
    Яблоко от яблони: на Днепропетровщине отец и сын продавали оружие через интернет

    Полиция Днепропетровщины задержала двух подозреваемых в продаже оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ через вебсайт.

    Сегодня 12:58
    5
    просмотров
    В Днепре на Староказацкой фура заблокировала дорогу
    В Днепре на Староказацкой фура заблокировала дорогу

    В Днепре грузовик перекрыл дорогу.

    Сегодня 12:47
    5
    просмотров
    Кот-космонавт, «Марсовая зона» и глобус с рельефом Луны: необычные факты о планетарии в Днепре
    Кот-космонавт, «Марсовая зона» и глобус с рельефом Луны: необычные факты о планетарии в Днепре

    Сегодня во всем мире празднуется Международный день планетариев. Дата празднования выбрана в честь того, что 100 лет назад, 7 мая в Мюнхене начал работу первый в мире планетарий. Цель дня – напомнить людям о том, что проводить досуг можно проводить…

    Сегодня 12:28
    1
    просмотров
    «Восстание» машин: в Днепре припаркованный автомобиль, оставленный без владельца, врезался в гараж
    «Восстание» машин: в Днепре припаркованный автомобиль, оставленный без владельца, врезался в гараж

    Курьезный инцидент произошел на ж/м Тополь в Днепре.

    Сегодня 12:18
    2
    просмотров
    В Днепропетровской области впервые обнаружили редкую в Европе орхидею
    В Днепропетровской области впервые обнаружили редкую в Европе орхидею

    На Правобережье Днепропетровщины впервые обнаружили редкую орхидею.

    Сегодня 11:29
    5
    просмотров
    В Кривом Роге растратили 900 тыс грн, выделенных на ремонт моста
    В Кривом Роге растратили 900 тыс грн, выделенных на ремонт моста

    Заместителя директора департамента и главного специалиста горсовета Кривого Рога будут судить за кражу из бюджета города.

    Сегодня 11:19
    9
    просмотров
    Заступился за женщину и получил удар в лицо: в Днепре ссора закончилась потасовкой
    Заступился за женщину и получил удар в лицо: в Днепре ссора закончилась потасовкой

    В Днепре подрались мужчины, вмешавшиеся в ссору между двумя местными жительницами.

    Сегодня 10:28
    7
    просмотров
    Погода на 7 мая: в Днепре будет тепло
    Погода на 7 мая: в Днепре будет тепло

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    13
    просмотров
    Стрельба на турбазе под Кривым Рогом: полиция сообщила детали
    Стрельба на турбазе под Кривым Рогом: полиция сообщила детали

    Мужчины устроили разборки с оружием.

    Вчера 22:02
    14
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх