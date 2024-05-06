В каких частных лабораториях Днепра можно сдать анализы бесплатно и как это сделать

В этом году НСЗУ заключила договоры с несколькими частными медицинскими лабораториями. Теперь в этих лабораториях жители Днепра могут бесплатно сдать анализы.

Что для этого нужно – узнали журналисты dnepr.info.

Какие анализы бесплатные

Бесплатные анализы в частных лабораториях предусмотрены по пакету вторичной медицинской помощи «Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях». В частности, он предусматривает: общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, общий уровень холестерина, анализ мочи, уровень глюкозы, прохождение тестов на ВИЧ, гепатиты, тропонин, беременность, антиген SARS-CoV-2.

Также это может быть исследование спинномозговой жидкости, общеклинические и биохимические лабораторные исследования, бакпосевы.

Что для этого нужно

Бесплатно сдать анализы можно только при наличии направления от семейного врача или узкопрофильного специалиста. По своему желанию сдать анализ бесплатно невозможно. В таком случае за него придется платить.

В какие лаборатории обращаться

Чтобы бесплатно сдать анализы в частной лаборатории необходимо на сайте НСЗУ. Далее необходимо выбрать область и населенный пункт, форму собственности учреждения, вид помощи и направление.

Далее выбрать лабораторию, которая заключила договор с НСЗУ.

После необходимо позвонить в лабораторию и уточнить необходимую информацию по поводу проведения бесплатных анализов.

Всего 4 частные лаборатории заключили договор с НСЗУ – это Эскулаб, CSD, Смартлаб и Синево.

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