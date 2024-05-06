В каких частных лабораториях Днепра можно сдать анализы бесплатно и как это сделать

Что для этого нужно – узнали журналисты dnepr.info.
Бесплатные анализы в частных лабораториях предусмотрены по пакету вторичной медицинской помощи «Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях». В частности, он предусматривает: общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, общий уровень холестерина, анализ мочи, уровень глюкозы, прохождение тестов на ВИЧ, гепатиты, тропонин, беременность, антиген SARS-CoV-2.
Также это может быть исследование спинномозговой жидкости, общеклинические и биохимические лабораторные исследования, бакпосевы.
Бесплатно сдать анализы можно только при наличии направления от семейного врача или узкопрофильного специалиста. По своему желанию сдать анализ бесплатно невозможно. В таком случае за него придется платить.
Чтобы бесплатно сдать анализы в частной лаборатории необходимо на сайте НСЗУ. Далее необходимо выбрать область и населенный пункт, форму собственности учреждения, вид помощи и направление.
Далее выбрать лабораторию, которая заключила договор с НСЗУ.
После необходимо позвонить в лабораторию и уточнить необходимую информацию по поводу проведения бесплатных анализов.
Всего 4 частные лаборатории заключили договор с НСЗУ – это Эскулаб, CSD, Смартлаб и Синево.
Читайте также:
Автор:
В Днепропетровской области задержан бандит, который требовал с людей деньги.
На Днепропетровщине увидели орла-карлика, занесенного в Красную книгу.
Во вторник, 7 мая, состоится открытие песенного конкурса Евровидение. На…
Жители Днепра предлагают перенести трамвайную остановку с "аварийного" перекрестка.
В Днепропетровской области задержан бандит, который требовал с людей деньги.
В Telegram-каналах Днепра распространяется видео, на котором женщина с бутылкой в руках едет на квадроцикле по трассе с несовершеннолетним ребенком за рулем.
На Днепропетровщине увидели орла-карлика, занесенного в Красную книгу.
Во вторник, 7 мая, состоится открытие песенного конкурса Евровидение. На сцене в Швеции от Украины выступит дуэтом Аlyona Аlyona и Jerry Heil с песней «Teresa & Maria».
Жители Днепра предлагают перенести трамвайную остановку с "аварийного" перекрестка.
В ОВА рассказали, почему жители Днепра могли слышать звук взрыва.
На Європейській площі помітили натовп, а на дверях торгового центру з’явилось оголошення: «По технічним причинам ТК «Пассаж» не працює».
В небе над Днепром заметили интересный знак из облаков.
В первый понедельник после Пасхи в Украине отмечают Поливальный понедельник. По традиции все друг друга обливают водой, так как она в первую неделю после праздника Пасхи считается целебной.
Под залог вышел судья из Днепропетровщины, которого недавно поймали на взятке.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!