Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе

Сегодня 08:05
просмотров

Сегодня ночью состоялось объединительное сражение за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе между Усиком и Фьюри.

Новости Днепра про Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе

Раздельным решением судей победил украинский боксер.

В пятом раунде Александр получил рассечение брови, но смог прийти в себя в конце 6 раунда.

В девятом раунде украинец создал камбэк и почти отправил в технический нокаут Фьюри, но «цыганского короля» спас гонг.

Последние раунды поединка прошли под диктовки Усика, который не давал возможности выйти Фьюри на ударное расстояние и успевал демонстрировать удачные серии на близком расстоянии.

Обладатель поясов WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0-0, 14 KO) победил чемпиона WBC, британца Тайсона Фьюри (34-0-1, 14 KO) в объединительном поединке за титул абсолютного чемпиона мира .

Усик стал первым в истории боксером в сверхтяжелом весе, владеющим всеми поясами.

Скорее всего, реванш состоится уже в октябре этого года.

Читайте также:

Новости Днепра про Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весеУкраїнська Новости Днепра про Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весеРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Усик – Фьюри: сегодня состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира
    Новости Украины
    Вчера 14:59
    Усик – Фьюри: сегодня состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира

    Сегодня поздно вечером на Kingdom Arena в Эр-Рияде состоится самое…

    Школьников из Днепра приглашают на всеукраинский онлайн-урок по кибергигиене: детали
    Новости Днепра
    17.05.2024 08:39
    Школьников из Днепра приглашают на всеукраинский онлайн-урок по кибергигиене: детали

    Старшеклассников приглашают на всеукраинский онлайн-урок по кибергигиене!

    Спортсменки из Днепра завоевали 3 медали на чемпионате Украины по фехтованию
    Новости Днепра
    17.05.2024 06:45
    Спортсменки из Днепра завоевали 3 медали на чемпионате Украины по фехтованию

    Поздравляем!

    В МВД возобновили услугу заказа индивидуальных номерных знаков: стоимость для жителей Днепра
    Новости Днепра
    15.05.2024 10:29
    В МВД возобновили услугу заказа индивидуальных номерных знаков: стоимость для жителей Днепра

    Услуга была временно приостановлена!

    Последние новости

    Погода на 19 мая: в Днепре будет тепло, но возможен дождь
    Погода на 19 мая: в Днепре будет тепло, но возможен дождь

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    7
    просмотров
    Блогер из Днепра показал, как выглядит Березинский рынок после принятия нового закона о мобилизации: «Людей нет, все пусто»
    Блогер из Днепра показал, как выглядит Березинский рынок после принятия нового закона о мобилизации: «Людей нет, все пусто»

    Вот такие реалии на сегодняшний день.

    Вчера 22:28
    21
    просмотров
    В ТЦК прокомментировали конфликт с гражданским на улице Антоновича
    В ТЦК прокомментировали конфликт с гражданским на улице Антоновича

    Дніпропетровський обласний ТЦК прокоментував конфлікт із цивільним на вулиці Антоновича у Дніпрі.

    Вчера 20:30
    13
    просмотров
    В Никополе из-за вражеских обстрелов пострадал мужчина
    В Никополе из-за вражеских обстрелов пострадал мужчина

    Сегодня враг снова обстреливал Никопольщину.

    Вчера 19:14
    1
    просмотров
    В Днепропетровской области мужчина с ножом напал на военного ТЦК
    В Днепропетровской области мужчина с ножом напал на военного ТЦК

    Сегодня гражданский гражданин совершил вооруженное нападение с применением ножа на сержанта ВСУ.

    Вчера 17:48
    5
    просмотров
    В Днепре некоторые улицы затопило после сильного ливня
    В Днепре некоторые улицы затопило после сильного ливня

    Сегодня в Днепре бушевала непогода.

    Вчера 16:01
    136
    просмотров
    Защитники неба сбили вражеский шахед над Днепропетровщиной
    Защитники неба сбили вражеский шахед над Днепропетровщиной

    Силы ПВО сбили вражеский беспилотник.

    Вчера 15:31
    4
    просмотров
    Усик – Фьюри: сегодня состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира
    Усик – Фьюри: сегодня состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира

    Сегодня поздно вечером на Kingdom Arena в Эр-Рияде состоится самое ожидаемое сражение года.

    Вчера 14:59
    5
    просмотров
    В Днепропетровской области полиция задержала двух продавцов наркотиков
    В Днепропетровской области полиция задержала двух продавцов наркотиков

    Криворожские полицейские задержали двух наркосбытчиков.

    Вчера 13:50
    5
    просмотров
    Глава Днепропетровского облсовета не смог обновить информацию в приложении «Резерв +»
    Глава Днепропетровского облсовета не смог обновить информацию в приложении «Резерв +»

    У главы Днепропетровского облсовета возникли сложности с авторизацией в приложении "Резерв+".

    Вчера 12:44
    11
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх