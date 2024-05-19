Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе

Раздельным решением судей победил украинский боксер.
В пятом раунде Александр получил рассечение брови, но смог прийти в себя в конце 6 раунда.
В девятом раунде украинец создал камбэк и почти отправил в технический нокаут Фьюри, но «цыганского короля» спас гонг.
Последние раунды поединка прошли под диктовки Усика, который не давал возможности выйти Фьюри на ударное расстояние и успевал демонстрировать удачные серии на близком расстоянии.
Обладатель поясов WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0-0, 14 KO) победил чемпиона WBC, британца Тайсона Фьюри (34-0-1, 14 KO) в объединительном поединке за титул абсолютного чемпиона мира .
Усик стал первым в истории боксером в сверхтяжелом весе, владеющим всеми поясами.
Скорее всего, реванш состоится уже в октябре этого года.
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