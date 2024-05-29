У Дніпрі на все літо перекриють вулицю Володимира Великого: як курсуватиме транспорт

У Дніпрі запланували літній ремонт зливової каналізації на вулиці Володимира Великого. У зв’язку з цим на три місяці перекриють ділянку проїзної частини, через що транспорт їхатиме в об’їзд.
Про це йдеться у проєкті рішення оприлюдненому на сайті Дніпровської міськради 28 травня.
Мова йде про ділянку від вулиці Володимира Мономаха до вулиці Європейської.
Роботи триватимуть з 1 червня по 1 вересня, тобто все літо.
Зазначається, що комунальники мають огородити місце проведення робіт, а після закінчення ремонту відновити дорожнє покриття.
Поки триватиме ремонт громадський транспорт курсуватиме зі змінами. Автобуси №57А та №88 будуть їхати в об’їзд по вулиці Європейській, вулиці Січеславській Набережній, вулиці Володимира Мономаха в напрямку центру міста, а тролейбуси №7, №14, №17, №20 курсуватимуть в об’їзд по Січеславській Набережній та вулиці Володимира Мономаха.
Відновити рух тролейбусів та автобусів за звичним маршрутом планують вже 1 вересня.
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