У Дніпрі під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили труп жінки

На одній з вулиць Дніпра виникло займання у квартирі.

Подія відбулась сьогодні, 29 травня. Близько 03:48 Служба Порятунку отримала повідомлення про пожежу у квартирі на вулиці Чечелівська Новокодацького району.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області:

По прибуттю надзвичайників до місця виклику встановлено, що пожежа виникла в квартирі на другому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. Горіли речі домашнього вжитку на площі 5 кв. м.

Згідно опублікованих даних, із задимленого помешкання рятувальники вивели чоловіка 1933 року народження. Від госпіталізації він відмовився.

Під час ліквідації пожежі співробітники Служби порятунку виявили бездиханне тіло жінки 1963 року народження.

Займання було ліквідовано о 05:16.

Раніше ми писали, що у Кривому Розі пенсіонерка впала в яму, яку розрили комунальники.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: