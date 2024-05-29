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  • У Дніпрі 29 травня громадський транспорт працюватиме у штатному режимі, але не весь: які зміни

У Дніпрі 29 травня громадський транспорт працюватиме у штатному режимі, але не весь: які зміни

Сьогодні 09:07
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Дніпровська міська рада інформує жителів Дніпра про зміни у роботі громадського транспорту 29 травня.

Новости Днепра про У Дніпрі 29 травня громадський транспорт працюватиме у штатному режимі, але не весь: які зміни

Сьогодні в проміжку з 9:30 до 16:00 трамваї №11 та №15 курсуватимуть за об’єднаним маршрутом: Дніпровський машинобудівний завод – вул. Робоча – вул. Володимира Антоновича – просп. Івана Мазепи – вул. Криворізька – просп. Івана Мазепи – вул. Володимира Антоновича – вул. Робоча – Дніпровський машинобудівний завод.

Повідомляється, що зміни пов’язані з ремонтом елементів благоустрою в межах трамвайної колії по вулиці 128-ї Бригади Тероборони.

Весь інший громадський транспорт працюватиме у штатному режимі, за розкладом робочого дня.

Щодо змін у роботі електротранспорту можна дізнатися за посиланням на офіційний сайт КП «Дніпровський електротранспорт» або у Telegram-боті.

Загалом сьогодні в місті працюватимуть 92 автобусні маршрути з загальною кількістю 642 автобуси (з них 101 – великої місткості).

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Новости Днепра про У Дніпрі 29 травня громадський транспорт працюватиме у штатному режимі, але не весь: які зміниУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі 29 травня громадський транспорт працюватиме у штатному режимі, але не весь: які зміниРусский

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