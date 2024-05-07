Як мешканцю Дніпра оскаржити штраф за порушення ПДР: інструкція 2024

На дорогах Дніпра працюють відеокамери та фіксують порушення ПДР водіями. Штраф виписується автоматично і надсилається до водія «листом щастя». Якщо він не буде сплачений вчасно – у водія можуть заблокувати банківський рахунок.

Якщо власник авто вважає, що штраф за порушення ПДР було виписано з порушеннями – він може оскаржити його у суді.

Журналісти dnepr.info дізналися, куди необхідно подавати заяву для оскарження штрафу за порушення правил дорожнього руху, що вказати у позові та скільки це коштує.

Куди подавати заяву

Подавати позовну заяву необхідно за місцем проживання водія або місцем, де знаходиться юридична адреса відповідача. Водій має подати позов не проти якогось інспектора, який виписав штраф, а проти органу Національної поліції, працівник якої виписав адміністративний протокол.

Який термін оскарження

Для оскарження штрафів у водіїв є лише 10 днів з моменту, коли було винесено постанову

Що потрібно вказати у позовній заяві

Перше, що потрібно зробити – скласти позовну заяву, в якій необхідно вказати: на підставі якої статті КУпАП винесено ухвалу, дату, серію та номер, дані того, хто виніс цю постанову. Все це водій може побачити у постанові про винесення адміністративного порушення.

Далі необхідно зазначити, чому водій вважає штраф винесеним необ’єктивним і підтвердити це аргументами. Це може бути відео або аудіозапис, свідчення свідків та висловити прохання визнати дії працівника поліції протиправними, скасувати штраф та закрито провадження.

Скільки коштує подати позов

За подання позовної заяви про оскарження адміністративного порушення сплачується судовий збір у розмірі 0,2% прожиткового мінімуму для працездатних осіб – трохи більше 605 грн. Якщо позов буде задоволено – судовий збір буде повернено позивачеві.

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