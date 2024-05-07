Как жителю Днепра обжаловать штраф за нарушение ПДД: инструкция 2024

На дорогах Днепра работают видеокамеры и фиксируют нарушения ПДД водителями во время движения машины. Штраф выписывается автоматически и посылается к водителю «письмом счастья». Если он не будет уплачен вовремя – водителю могут заблокировать банковский счет.

Если водитель считает, что штраф за нарушение правил ПДД был выписан с нарушениями — он может обжаловать его в суде.

Журналисты dnepr.info узнали, куда необходимо подавать заявление для обжалования штрафа за нарушение ПДД, что указать в иске и сколько это стоит.

Куда подавать заявление

Подавать исковое заявление необходимо по месту жительства водителя или месту, где находится юридический адрес ответчика. Водитель должен подать иск не против какого-то инспектора, который выписал штраф, а против органа Национальной полиции, работник которой и выписал административный протокол.

Какой срок обжалования

Для обжалования штрафов у водителей есть всего 10 дней с момента, когда было вынесено постановление.

Что нужно указать в исковом заявление

Первое, что нужно сделать – составить исковое заявление, в котором необходимо указать: на основании какой статьи КУпАП вынесено постановление, дату, серию и номер, данные того, кто вынес это постановление. Все это можно найти в документе-постановлении о нарушении ПДД.

Необходимо обозначить почему водитель считает штраф вынесенным необъективно и подтвердить это аргументами. Это может быть видео или аудиозапись, показания свидетелей и выразить просьбу признать действия работника полиции противоправными, отменить штраф и закрыт производство.

Сколько стоит подать иск

За подачу искового заявления об обжаловании административного нарушения уплачивается судебный сбор в размере 0,2% прожиточного минимума для трудоспособных лиц – это чуть более 605 грн. Если иск будет удовлетворен – судебный сбор будет возвращен истцу.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: