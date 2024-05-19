На Днепропетровщине горел жилой дом

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Частный жилой дом занялся сегодня на переулке Апрельского города Никополь в 12 часов.
По прибытию к месту вызова спасатели установили, что горит кровля дома на площади 55 кв. Пожар ликвидирован в 13:55, — говорится в сообщении спасателей.
К счастью, обошлось без погибших и травмированных.
Сегодня мы писали о том, что на Павлоградском районе щенок зажал под железобетонной плитой.
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