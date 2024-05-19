Защищал Украину с первых дней: в больнице умер майор из Днепропетровщины Анатолий Святодух

Об этом сообщает мэр города Каменское Андрей Билоусов.
16 мая в одной из больниц Одессы скончался майор Святодух Анатолий Николаевич. У защитника не выдержало сердце. От имени всего общества, Каменского городского совета, исполнительного комитета и лично от себя выражаю глубокие соболезнования родным и близким умершего защитника, — говорится в сообщении главы города.
Мужчина родился 13 сентября 1975 года в Днепродзержинске. Окончил Днепродзержинский государственный технический университет.
В мирной жизни работал в строймаркете «RUDI».
В ряды ВСУ вступил в марте 2022 года. У павшего Защитника остались дочь и брат.
Редакция выражает искренние соболезнования родным, близким и собратьям Героя.
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