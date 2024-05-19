Защищал Украину с первых дней: в больнице умер майор из Днепропетровщины Анатолий Святодух

В одесской больнице скончался Герой из Днепропетровской области Анатолий Святодух.

Об этом сообщает мэр города Каменское Андрей Билоусов.

16 мая в одной из больниц Одессы скончался майор Святодух Анатолий Николаевич. У защитника не выдержало сердце. От имени всего общества, Каменского городского совета, исполнительного комитета и лично от себя выражаю глубокие соболезнования родным и близким умершего защитника, — говорится в сообщении главы города.