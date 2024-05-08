В сети показали, как сейчас выглядит легендарный рынок на Победе: пустые прилавки и ржавчина (ФОТО)

Журналисты dnepr.info узнали, как выглядит неофициальный рынок на жилмассиве Победа в Днепре.
Базар неподалеку от косы на Победе не является официальным рынком, но работает уже более 5 лет. Тут нет ворот, которые бы обозначали границы рынка.
Продавцы сначала привозили свой товар сюда ранним утром, по выходным. Постоянными покупателями были жители близлежащих домов, еще часть покупателей приезжала с соседних жилмассивов.
В ранние утренние часы выходного дня часть дороги бывала заставлена припаркованными автомобилями – покупателей и самих продавцов.
Купить на рынке можно было молочные продукты, овощи, мясо, мед.
Продавцы раскладывали свой товар как на прилавках, которые тут установлены, так и привозили с собой раскладные столы или просто раскладывали товар на дороге, предварительно расстелив клеенку. Свой товар они позиционировали как домашний.
Но со временем рынок стал уменьшаться в размерах – рядом строится новый ЖК, многоэтажки его и потеснили. Продавцов сюда стало приезжать все меньше и теперь рынок работает только один выходной день в неделю – по субботам. Покупать сюда продукты по прежнему приходят жители близлежащих домов.
Изменился и внешний вид этой когда-то большой торговой точки. Прилавки покосились, краска с них облупилась и облезла, часть их них требует ремонта, да и стоят столы кое-как.
Неизвестно еще сколько проработает этот неофициальный рынок и когда приберут или облагородят прилавки для продавцов.
фото: группа «Наша Перемога»
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Ирина
Автор:
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