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  • Як півстоліття тому виглядав ресторан «Рубін»: «жива» музика та відомий нічний клуб (ФОТО)

Як півстоліття тому виглядав ресторан «Рубін»: «жива» музика та відомий нічний клуб (ФОТО)

Сьогодні 17:28
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Ресторан «Рубін» відкрився у Дніпрі в середині 1970-х років. Знаходився він у робочому районі, але користувався великою популярністю серед мешканців Дніпра – тут влаштовували весілля, відзначали ювілеї та закінчення вишів. Ресторан пропрацював кілька десятків років, не пережив 1990-ті та на початку 2000-х був переформатований у модний нічний клуб.

Новости Днепра про Як півстоліття тому виглядав ресторан «Рубін»: «жива» музика та відомий нічний клуб (ФОТО)

Журналісти dnepr.info довідалися, як ресторан «Рубін» виглядав близько 50 років тому.

На початку 1970-х років у Дніпрі активно розвивалося будівництво на нових житлових масивах. Будували не лише будинки, а й розважальну інфраструктуру – кінотеатри, ресторани, кафе, щоб мешканцям багатоквартирних будинків було де провести дозвілля. Ресторан «Рубін» відкрився в одному з таких районів. Він займав два поверхи. У закладі було кілька залів. Сама будівля була досить великою – майже 900 кв м. Розміститися в ній могли понад 200 осіб.

Новости Днепра про Як півстоліття тому виглядав ресторан «Рубін»: «жива» музика та відомий нічний клуб (ФОТО)

Вдень до ресторану на обід ходили співробітники сусідніх установ. Вечорами у ресторані грав «живий» оркестр. У вихідні тут відзначали весілля. Ресторан був настільки популярним, зокрема серед молодят, що в залах часом йшло гуляння одразу кількох весіль одночасно.

Новости Днепра про Як півстоліття тому виглядав ресторан «Рубін»: «жива» музика та відомий нічний клуб (ФОТО)

Поруч із рестораном був облаштований зелений сквер із невеликим дитячим майданчиком та фонтаном.

У 1990-х ресторан почав занепадати. Відвідувачів було дедалі менше, оскільки серед житлового масиву було небагато бажаючих його відвідувати, всі, хто міг дозволити собі відвідати ресторан на той час – вважали за краще робити це у центрі міста. Клієнтів не було, «Рубін» був змушений закритися.

Новости Днепра про Як півстоліття тому виглядав ресторан «Рубін»: «жива» музика та відомий нічний клуб (ФОТО)

Наприкінці 1990-х замість ресторану у будівлі розмістився нічний клуб «Molinari». Працював він у форматі кафе-бару. Тут можна було пообідати вдень, увечері пограти у більярд, а у п’ятницю та суботу проводились дискотеки.

Новости Днепра про Як півстоліття тому виглядав ресторан «Рубін»: «жива» музика та відомий нічний клуб (ФОТО)

Колишні зали «Рубіна» поділили на кілька танцювальних зон та більярдну залу. Клуб вирізнявся тим, що в ньому першим було встановлено депозитну систему оплати за вхід. Тобто на вході клієнт платив гроші, а потім отримував різні послуги: від бару та кухні до більярду. Але до 2010 року клуб закрився.

фото: група «Рідний Дніпропетровськ»

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Новости Днепра про Як півстоліття тому виглядав ресторан «Рубін»: «жива» музика та відомий нічний клуб (ФОТО)Українська Новости Днепра про Як півстоліття тому виглядав ресторан «Рубін»: «жива» музика та відомий нічний клуб (ФОТО)Русский

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