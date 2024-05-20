Підприємець з Жовтих Вод переконав знайомого, що той в розшуку, аби виманити 2,5 млн грн

На Дніпропетровщині судитимуть підприємця, який виманив у свого знайомого 2,5 млн гривень, які той отримав за загиблого сина.

Підприємець із Жовтих Вод ошукав батька загиблого військового на понад 2,5 млн грн, повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Чоловік дізнався про те, що його знайомий отримав державну допомогу за сина-військовослужбовця, який загинув на війні. Під час особистих зустрічей він переконав потерпілого, що його начебто розшукує поліція за скоєння тяжкого злочину, який він насправді не вчиняв.

Підприємець пообіцяв допомогти уникнути покарання за 2,5 млн грошової винагороди. Чоловік, якого залякали тюремним терміном, погодився на авантюру та передав знайомому гроші.

Втім згодом правоохоронці викрили підприємця. Проти нього відкрили справу за фактом заволодіння чужим майном, вчиненого в особливо великих розмірах.

Для відшкодування завданих збитків накладено арешт на нерухоме та рухоме майно обвинуваченого на загальну суму 2,7 млн грн, а також направлено до суду цивільний позов.

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