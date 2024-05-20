У Дніпрі відключатимуть воду боржникам у двох районах: адреси

Так, з 20 по 24 травня воду відключать у двох районах міста: Шевченківському та Амур-Нижньодніпровському.
Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.
Спеціалізована бригада по відключенню води працюватиме у приватному секторі за такими адресами:
Також воду відключатимуть боржникам у багатоквартирних будинках за такими адресами:
У КП “Дніпроводоканал” наголосили, що сума заборгованості за цими адресами становить 2 016 796,99 грн. Щоб не залишитися без води, боржників просять терміново погасити борги.
“КП “Дніпроводоканал” йде назустріч споживачам, які мають фінансові труднощі, пропонуючи їм укласти договір на реструктуризацію. Для отримання роз’яснень звертайтесь до Центрів абонентських послуг ТОВ “ЄРЦ КП””, – зазначили в підприємстві.
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