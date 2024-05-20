У Дніпрі відключатимуть воду боржникам у двох районах: адреси

У Дніпрі продовжують відключати водопостачання боржникам.

Так, з 20 по 24 травня воду відключать у двох районах міста: Шевченківському та Амур-Нижньодніпровському.

Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.

Спеціалізована бригада по відключенню води працюватиме у приватному секторі за такими адресами:

Амур-Нижньодніпровський район:

вулиця Спартака;

вулиця Незламна;

вул. Вузлова;

вул. Берегова;

вул. Поздовжня;

вул. Підвітряна;

вул. Прохолодна.

вулиця Спартака; вулиця Незламна; вул. Вузлова; вул. Берегова; вул. Поздовжня; вул. Підвітряна; вул. Прохолодна. Шевченківський район:

вул. Адміральська;

вул. Антонівська;

вул. Василя Біднова;

вул. Михайла Вербицького;

вул. Соледарська;

вул. Антіна Синявського;

вул. Манжури;

пров. Сулимівський;

пров. Улюблений.

Також воду відключатимуть боржникам у багатоквартирних будинках за такими адресами:

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Бєляєва, буд. 20;

вул. Бєляєва, буд. 22;

Донецьке шосе, буд. 116;

пров. Крушельницької, буд. 18.

вул. Бєляєва, буд. 20; вул. Бєляєва, буд. 22; Донецьке шосе, буд. 116; пров. Крушельницької, буд. 18. Шевченківський район:

вул. Данили Нечая, буд. 5;

вул. Данили Нечая, буд. 19;

вул. Козака Мамая, буд. 10;

вул. Квартальна, буд. 16.

У КП “Дніпроводоканал” наголосили, що сума заборгованості за цими адресами становить 2 016 796,99 грн. Щоб не залишитися без води, боржників просять терміново погасити борги.

“КП “Дніпроводоканал” йде назустріч споживачам, які мають фінансові труднощі, пропонуючи їм укласти договір на реструктуризацію. Для отримання роз’яснень звертайтесь до Центрів абонентських послуг ТОВ “ЄРЦ КП””, – зазначили в підприємстві.

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