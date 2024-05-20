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Дніпропетровщина лідер за кількістю “ухилянтів”, які перебувають у розшуку

Сьогодні 10:42
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Дніпропетровщина рекордсмен серед областей за кількістю військовозобов'язаних, який розшукує ТЦК.

Новости Днепра про Дніпропетровщина лідер за кількістю

Ворожа пропаганда активно розхитує тему “мільйонів ухилянтів”, яких розшукують ТЦК в Україні. Проте виявилося, ця цифра значно менша. За даними Нацполіції, станом на травень 2024 року в розшуку перебувають 94,5 тисячі людей, які ухиляються від явки до ТЦК, пише Oboz.ua. 

Дніпропетровщина – лідер за кількістю “ухилянтів” у розшуку

Рекорд з активності військкомів поставила Дніпропетровська область.

За даними Нацполіції, тільки за 4 місяці 2024 року до правоохоронців надійшло 38 282 звернення з територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки з даними тих українців, які ухиляються від явки (служби). З них вже знайдено та доправлено до ТЦК 5511 осіб.

У решті областей ситуація значно краща. У Чернігівській області зафіксували 9 тисяч 115 звернень, а вдалося затримати та доставити до ТЦК – 1429 людей. Далі йде Харківщина, де 4664 осіб, яких розшукують військкоми, і 1954 з них вдалося доправити до ТЦК. 

Водночас варто зауважити, що не всі управління поліції надали інформацію про кількість людей, які перебувають в розшуку. Відмовилися це робити на Донеччині, Херсонщині, Тернопільщині та Черкащині. За словами представників Нацполіції цих областей, запитувана інформація є службовою, має обмежений доступ тощо. Даних також немає з Сумської, Київської, Закарпатської та Львівської областей. 

Тож “ухилянтів” від явки до ТЦК може бути більше, але це точно не мільйони людей. 

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