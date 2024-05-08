Термінові вакансії у Дніпрі у травні 2024 року: кого шукають і за що обіцяють платити 35 тис грн на місяць

Щодня у Дніпрі з'являється щонайменше кілька десятків вакансій куди терміново потрібні співробітники. Це різні варіанти робіт - від реалізатора овочів до вантажника і помічника автомаляра. Здебільшого роботодавці не вимагають від майбутніх співробітників великого досвіду роботи, головне – бажання працювати та розвиватися у професії.

Журналісти dnepr.info зібрали найактуальніші вакансії в Дніпрі куди терміново потрібні співробітники.

У буфет при лікарні терміново потрібен продавець. Обіцяють платити від 18 до 20 тис грн на місяць. Працювати потрібно буде щодня, 5 днів на тиждень з 7:30 до 16:30. Від претендента вимагають знання терміналу та касового апарату, бути порядним і не мати шкідливих звичок.

Ще одна вакансія пов’язана з громадським харчуванням – в їдальню потрібна посудомийниця. Заробітна плата від 8 до 12 тис. грн на місяць. Досвід роботи не потрібний. Працювати потрібно буде з 6:30 ранку до 15:30.

Також терміново у Дніпрі потрібен співробітник – продавець овочів та фруктів. Платити обіцяють до 15 тис грн на місяць. Працювати потрібно буде в обладнаному кіоску. Зарплату видаватимуть щодня. Графік роботи – змінний.

Автомаляру терміново потрібен помічник – підготовщик машин під фарбування. Зарплата від 25 до 35 тис грн на місяць. Робота на повний робочий день. Здобувачеві потрібен досвід роботи від року. Підготовка однієї запчастини оцінюється в 1 тис грн. Робота з 9 ранку до 18 вечора.

Терміново шукають у Дніпрі кухаря. Платити обіцяють від 11 до 18 тис грн на місяць. Працювати потрібно буде у їдальні, 5 днів на тиждень. Графік гнучкий, зарплату видаватимуть щодня. Від претендента потрібно невеликий досвід і відсутність шкідливих звичок.

Робочий -демонтажник у Дніпрі може заробити від 25 до 29 тис грн на місяць. Автор оголошення зазначив, що робота сезонна, тимчасова, але зайнятість на ній – повна. Платитимуть щодня. Досвід роботи не потрібен, головне – сила та витривалість.

Терміново шукають у Дніпрі співробітників для роботи на доставку води. Працювати потрібно буде повний робочий день, досвід роботи не потрібний. Платити обіцяють від 20 до 50 тис грн на місяць. Потрібні як вантажники, і водії.

Терміново потрібен промоутер у Дніпрі. За день обіцяють платити від 650 грн. Роботодавець в оголошенні зазначив, що графік обиратиме сам співробітник, є варіанти роботи в центрі міста на різних точках. Головне від претендента – комунікабельність, активність та бажання працювати.

У Дніпрі терміново шукають вантажника. Працювати треба буде на лівому березі. Зарплата – від 25 до 30 тис грн на місяць, повна зайнятість. Місце роботи фруктово-овочевий склад ринку. Серед основних обов’язків – навантаження та вивантаження товару, збирання замовлення для покупців.

У квітковий магазин у Дніпрі терміново потрібен флорист. Зарплата від 5 до 12 тис грн на місяць. Графік роботи повний, повна зайнятість. При цьому досвід роботи не потрібний, обіцяють усьому навчити на місці.

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