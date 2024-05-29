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  • Як жителям Дніпра обміняти електронні документи водія на пластикові посвідчення

Як жителям Дніпра обміняти електронні документи водія на пластикові посвідчення

Сьогодні 20:51
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У Сервісному центрі МВС нагадали, як обміняти пластикові та електронні посвідчення водія.

Новости Днепра про Як жителям Дніпра обміняти електронні документи водія на пластикові посвідчення

Наразі в Україні доступні і пластикові, і електронні посвідчення. Однак останній документ не вважається офіційний за межами нашої країни. Їх використання для керування авто за кордоном наразі не регламентовано міжнародним законодавством. Як обміняти електронні документи водія, розповіли у Головному сервісному центрі МВС у Дніпропетровській області.

Де можна отримати електронне посвідчення водія:

  • У сервісному центрі МВС
  • Онлайн через застосунок Дія
  • Онлайн через Кабінет водія

Е-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу видається:

  • У сервісному центрі МВС при реєстрації авто
  • У застосунку Дія при перереєстрації авто
  • Електронні документи мають свої серії та номери, а також відображаються в відповідних електронних реєстрах.

Багато громадян звертаються до сервісних центрів МВС з проханням виготовити дублікат електронного документа на пластиковому бланку. Проте така послуга не надається. Для отримання пластикового документа необхідно обміняти електронний.

Як обміняти е-посвідчення водія:

Зверніться до будь-якого сервісного центру МВС.

Що брати з собою?

  • Паспорт з відміткою про місце реєстрації проживання
  • Довідку про реєстраційний номер облікової картки платника податків
  • Е-посвідчення водія у застосунку Дія
  • Оплатіть послугу обміну посвідчення та вартість бланка (орієнтовно 572 гривні).
  • Отримайте пластикове посвідчення з новим номером та серією.

Як обміняти е-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу:

  • Зверніться до будь-якого сервісного центру МВС.
  • Візьміть талон на перереєстрацію транспортного засобу.
  • Оформіть нове свідоцтво.

Для отримання послуги вам знадобляться:

  • Паспорт з відміткою про місце реєстрації проживання
  • Довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків
  • Е-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу у застосунку Дія
  • Оплатіть послугу перереєстрації та бланкову продукцію (орієнтовно 836 гривень)

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Новости Днепра про Як жителям Дніпра обміняти електронні документи водія на пластикові посвідченняУкраїнська

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