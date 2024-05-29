Як жителям Дніпра обміняти електронні документи водія на пластикові посвідчення

У Сервісному центрі МВС нагадали, як обміняти пластикові та електронні посвідчення водія.

Наразі в Україні доступні і пластикові, і електронні посвідчення. Однак останній документ не вважається офіційний за межами нашої країни. Їх використання для керування авто за кордоном наразі не регламентовано міжнародним законодавством. Як обміняти електронні документи водія, розповіли у Головному сервісному центрі МВС у Дніпропетровській області.

Де можна отримати електронне посвідчення водія:

У сервісному центрі МВС

Онлайн через застосунок Дія

Онлайн через Кабінет водія

Е-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу видається:

У сервісному центрі МВС при реєстрації авто

У застосунку Дія при перереєстрації авто

Електронні документи мають свої серії та номери, а також відображаються в відповідних електронних реєстрах.

Багато громадян звертаються до сервісних центрів МВС з проханням виготовити дублікат електронного документа на пластиковому бланку. Проте така послуга не надається. Для отримання пластикового документа необхідно обміняти електронний.

Як обміняти е-посвідчення водія:

Зверніться до будь-якого сервісного центру МВС.

Що брати з собою?

Паспорт з відміткою про місце реєстрації проживання

Довідку про реєстраційний номер облікової картки платника податків

Е-посвідчення водія у застосунку Дія

Оплатіть послугу обміну посвідчення та вартість бланка (орієнтовно 572 гривні).

Отримайте пластикове посвідчення з новим номером та серією.

Як обміняти е-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу:

Зверніться до будь-якого сервісного центру МВС.

Візьміть талон на перереєстрацію транспортного засобу.

Оформіть нове свідоцтво.

Для отримання послуги вам знадобляться:

Паспорт з відміткою про місце реєстрації проживання

Довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків

Е-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу у застосунку Дія

Оплатіть послугу перереєстрації та бланкову продукцію (орієнтовно 836 гривень)

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