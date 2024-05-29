Як жителям Дніпра обміняти електронні документи водія на пластикові посвідчення
Як жителям Дніпра обміняти електронні документи водія на пластикові посвідчення
Сьогодні 20:51
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У Сервісному центрі МВС нагадали, як обміняти пластикові та електронні посвідчення водія.
Наразі в Україні доступні і пластикові, і електронні посвідчення. Однак останній документ не вважається офіційний за межами нашої країни. Їх використання для керування авто за кордоном наразі не регламентовано міжнародним законодавством. Як обміняти електронні документи водія, розповіли у Головному сервісному центрі МВС у Дніпропетровській області.
Електронні документи мають свої серії та номери, а також відображаються в відповідних електронних реєстрах.
Багато громадян звертаються до сервісних центрів МВС з проханням виготовити дублікат електронного документа на пластиковому бланку. Проте така послуга не надається. Для отримання пластикового документа необхідно обміняти електронний.
Як обміняти е-посвідчення водія:
Зверніться до будь-якого сервісного центру МВС.
Що брати з собою?
Паспорт з відміткою про місце реєстрації проживання
Довідку про реєстраційний номер облікової картки платника податків
Е-посвідчення водія у застосунку Дія
Оплатіть послугу обміну посвідчення та вартість бланка (орієнтовно 572 гривні).
Отримайте пластикове посвідчення з новим номером та серією.
Як обміняти е-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу:
Зверніться до будь-якого сервісного центру МВС.
Візьміть талон на перереєстрацію транспортного засобу.
Оформіть нове свідоцтво.
Для отримання послуги вам знадобляться:
Паспорт з відміткою про місце реєстрації проживання
Довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків
Е-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу у застосунку Дія
Оплатіть послугу перереєстрації та бланкову продукцію (орієнтовно 836 гривень)
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