Срочные вакансии в Днепре в мае 2024: кого ищут и за что обещают платить 35 тыс грн в месяц

Ежедневно в Днепре появляется как минимум несколько десятков вакансий куда срочно требуются сотрудники. Это самые разные варианты работ – от реализатора овощей до грузчика и помощника автомаляра. В большинстве своем работодатели не требуют от будущих сотрудников большого опыта работы, главное – желание работать и развиваться в профессии.

Журналисты dnepr.info собрали самые актуальные вакансии в Днепре куда срочно требуются сотрудники.

В кафетерий при больнице срочно требуется продавец. Обещают платить от 18 до 20 тыс грн в месяц. Работать нужно будет каждый день, 5 дней в неделю с 7:30 до 16:30. От соискателя требуют знание терминала и кассового аппарата, быть порядочным и не иметь вредных привычек.

Еще одна вакансия связанная с общепитом – в столовую требуется посудомойщица. Заработная плата от 8 до 12 тыс грн в месяц. Опыт работы не требуется. Трудится нужно будет с 6:30 утра до 15:30.

Также срочно в Днепре требуется сотрудник – продавец овощей и фруктов. Платить обещают до 15 тыс грн в месяц. Работать нужно будет в оборудованном киоске. Зарплату будут выдавать ежедневно. График работы – сменный.

Автомаляру срочно требуется помощник – подготовщик машин под покраску. Зарплата от 25 до 35 тыс грн в месяц. Работа на полный рабочий день. Соискателю необходим опыт работы от года. Подготовка одной запчасти оценивается в 1 тыс грн. Работа с 9 утра до 18 вечера.

Срочно ищут в Днепре повара. Платить обещают от 11 до 18 тыс грн в месяц. Работать нужно будет в столовой, 5 дней в неделю. График гибкий, зарплату будут выдавать каждый день. От соискателя требуется небольшой опыт и отсутствие вредных привычек.

Рабочий-демонтажник в Днепре может заработать от 25 до 29 тыс грн в месяц. Автор объявления указал, что работа сезонная, временная, но занятость на ней – полная. Платить будут каждый день. Опыт работы не требуется, главное – сила и выносливость.

Срочно ищут в Днепре сотрудников для работы на доставку воды. Трудиться нужно будет полный рабочий день, опыт работы не требуется. Платить обещают от 20 до 50 тыс грн в месяц. Нужны как грузчики, так и водители.

Срочно требуется промоутер в Днепре. В день обещают платить от 650 грн. Работодатель в объявлении указал, что график будет выбирать сам сотрудник, есть варианты работы в центре города по разным точкам. Главное от соискателя – коммуникабельность, активность и желание работать.

В Днепре срочно ищут грузчика. Работать нужно будет на левом берегу. Зарплата – от 25 до 30 тыс грн в месяц, полная занятость. Трудится нужно будет на фруктово-овощном складе рынка. Среди основных обязанностей – погрузка и выгрузка товара, сбор заказа для покупателей.

В цветочный магазин в Днепре срочно требуется флорист. Зарплата от 5 до 12 тыс грн в месяц. График работы посменный, полная занятость. При этом опыт работы не требуется, обещают всему научить на месте.

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