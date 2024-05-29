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  • У Дніпрі помітили чоловіка, який зірвав величезний букет квітів з міської клумби

У Дніпрі помітили чоловіка, який зірвав величезний букет квітів з міської клумби

Сьогодні 18:45
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У Дніпрі чоловіка "застукали" за збиранням квітів на міській клумбі.

Новости Днепра про У Дніпрі помітили чоловіка, який зірвав величезний букет квітів з міської клумби

Чоловіка, який зривав квіти, помітили в центрі міста. За словами очевидців, містянин обніс клумби на проспекті Яворницького.

На відео, яке поширили в соцмережах видно, що чолов’яга зриває яскраво рожеві квіти з різних клумб, аби зібрати букет.

Бандит зібрав ціле букетище з міських клумб. Виглядає “віник” нічого, і не скажеш, що з обочини, – зауважують у мережі.

Після збору “урожаю” містянин попрямував геть. Дніпряни підозрюють, що чоловік планує піти на побачення, а букер зібрав, аби здивувати свою обраницю.

Зауважимо, це вже не вперше, коли чоловіків підловлюють на вандалізмі міських клумб. Раніше містянин зібрав три сотні тюльпанів, аби здивувати кохану, але отримав хвилю хейту від жителів Дніпра. 

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Новости Днепра про У Дніпрі помітили чоловіка, який зірвав величезний букет квітів з міської клумбиУкраїнська

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