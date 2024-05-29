На Дніпропетровщині підліток напився парацетамолу та активованого вугілля, аби налякати маму

На Дніпропетровщині підліток хотів налякати маму, випивши жменю таблеток.

У Нікопольському районі на Дніпропетровщині 15-річний юнак вирішив налякати маму. Підліток закінчив сварку з матір’ю у дивний спосіб – інсценував “самогубство”. Про цей випадок повідомила медикиня Валентина Марченко.

Юнак випив на очах у матері 5 таблеток парацетамолу по 100 мг, а потім запив це все 10 пігулками активованого вугілля. За словами медикині, 500 мг – звичайна доза для дорослої людини, тож така кількість ліків навряд би зашкодила підлітку.

Молодь нині освічена. Але маму все-таки налякав – виклик ЕМД, – коментує випадок Валентина Марченко.

Налякана ймовірним самогубством сина мама викликала “швидку”. Про реакцію фельдшерів на хибний виклик медикиня не повідомила. Але точно відомо, що з хлопцем все добре.

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