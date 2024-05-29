Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

З Дніпра видворили нелегалку з РФ

Сьогодні 20:09
просмотров

У Дніпрі затримали громадянку російської федерації, яка незаконно перебувала на території України.

Новости Днепра про З Дніпра видворили нелегалку з РФ

27 травня під час проведення профілактичних заходів з нагляду та контролю за виконанням законодавства в міграційній сфері під умовною назвою “Мігрант” на території міста Дніпра працівники Міграційної служби виявили та затримали громадянку російської федерації, яка незаконно перебувала на території України.

Згідно з чинним законодавством, за порушення правил перебування в Україні жінку притягнули до адміністративної відповідальності, а також ухвалили рішення про примусове випровадження за межі нашої держави.

На цей час порушниця знаходиться у пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, повідомили у “Міграційній службі Дніпропетровської області”.

Читайте також: 

Новости Днепра про З Дніпра видворили нелегалку з РФУкраїнська Новости Днепра про З Дніпра видворили нелегалку з РФРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Як жителям Дніпра обміняти електронні документи водія на пластикові посвідчення
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:51
    Як жителям Дніпра обміняти електронні документи водія на пластикові посвідчення

    У Сервісному центрі МВС нагадали, як обміняти пластикові та електронні…

    У Дніпрі помітили чоловіка, який зірвав величезний букет квітів з міської клумби
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:45
    У Дніпрі помітили чоловіка, який зірвав величезний букет квітів з міської клумби

    У Дніпрі чоловіка "застукали" за збиранням квітів на міській клумбі.

    Збирала черешню: жителька Дніпропетровщини впала з високої драбини у вигрібну яму
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:59
    Збирала черешню: жителька Дніпропетровщини впала з високої драбини у вигрібну яму

    У Кам'янському районі пенсіонерка впала з високої драбини та травмувалася.

    Як вирахувати розмір доплат до пенсії за понаднормовий стаж: інструкція
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:28
    Як вирахувати розмір доплат до пенсії за понаднормовий стаж: інструкція

    Пенсіонери у Дніпрі мають право на доплати до пенсії за…

    Наверх