З Дніпра видворили нелегалку з РФ

У Дніпрі затримали громадянку російської федерації, яка незаконно перебувала на території України.

27 травня під час проведення профілактичних заходів з нагляду та контролю за виконанням законодавства в міграційній сфері під умовною назвою “Мігрант” на території міста Дніпра працівники Міграційної служби виявили та затримали громадянку російської федерації, яка незаконно перебувала на території України.

Згідно з чинним законодавством, за порушення правил перебування в Україні жінку притягнули до адміністративної відповідальності, а також ухвалили рішення про примусове випровадження за межі нашої держави.

На цей час порушниця знаходиться у пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, повідомили у “Міграційній службі Дніпропетровської області”.

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