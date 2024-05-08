У мережі показали, як зараз виглядає легендарний ринок на Перемозі: порожні прилавки та іржа (ФОТО)

У Дніпрі є кілька неофіційних ринків. Всі вони дуже популярні серед мешканців тих районів та житлових масивів, де вони розташовані. Але часто такі ринки виглядають дуже непрезентабельно і з роками стають дедалі меншими – їх витісняють великі супермаркети і не тільки вони.

Журналісти dnepr.info дізналися, як виглядає неофіційний ринок на житловому масиві Перемога у Дніпрі.

Базар неподалік коси на Перемозі не є офіційним ринком, але працює вже понад 5 років. Тут немає воріт, які б означали межі ринку та зручностей для покупців і продавців.

Продавці спочатку привозили свій товар сюди рано-вранці, у вихідні. Постійними покупцями були мешканці прилеглих будинків, ще частина покупців приїжджала із сусідніх житлових масивів.

У ранковий час вихідного дня частина дороги була заставлена припаркованими автомобілями – покупців та самих продавців.

Придбати на ринку можна було молочні продукти, овочі, м’ясо, мед.

Продавці розкладали свій товар як на прилавках, які тут встановлені, так і привозили з собою розкладні столи або просто розкладали товар на дорозі, попередньо розстеливши клейонку чи підклавши ящик. Свій товар вони позиціонували як домашній.

Але згодом ринок став зменшуватися у розмірах – поряд будується новий ЖК, багатоповерхівки його потіснили. Продавців сюди почало приїжджати все менше і тепер ринок працює лише один вихідний день на тиждень – по суботах. Купувати сюди продукти, як і раніше, приходять жителі прилеглих будинків.

Змінився і зовнішній вигляд цієї колись великої торгової точки. Прилавки покосилися, фарба з них облупилася і облізла, частина їх вимагає ремонту, та й стоять столи абияк.

Невідомо ще скільки пропрацює цей неофіційний ринок і коли приберуть чи облагородять прилавки для продавців.

фото: група «Наша Перемога»

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