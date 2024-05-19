У Дніпрі вводяться графіки погодинних відключень світла

Завтра, 20 травня, в усіх регіонах України діятимуть графіки відключень світла.

Про це повідомляє “Укренерго” у своїх офіційних соцмережах.

Завтра, 20 травня, з 18 до 24 години для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України будуть діяти графіки погодинних відключень, — йдеться у дописі.

Живлення об’єктів критичної інфраструктури обмежуватися не буде.

Графіки відключень у своєму районі можна перевірити на офіційному сайті ДТЕК.

Більше офіційної інформації наразі немає.

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