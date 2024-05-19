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У Дніпрі на Павла Полуботка вантажівка протаранила легковик

Сьогодні 21:04
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Сьогодні у Дніпрі сталася ДТП на вулиці Павла Полуботка.

Новости Днепра про У Дніпрі на Павла Полуботка вантажівка протаранила легковик

Про це повідомляє Telegram-канал “Хдніпро“.

Вантажівка врізалась у легковик на перехресті.

Про загиблих чи постраждалих не повідомлялось.

На місці працювали лікарі швидкої допомоги. Що стало причиною аварії невідомо.

Сьогодні ми писали про те, що на Дніпропетровщині горів житловий будинок.

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