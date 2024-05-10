Як мешканцю Дніпра безкоштовно пройти обстеження перед операцією: інструкція

Перед будь-якою плановою госпіталізацією пацієнт зазвичай проходить низку обстежень і здає різні аналізи. Це не тільки займає багато часу, а й обходиться у значну суму.

Журналісти dnepr.info дізналися, як здати аналізи та пройти обстеження перед госпіталізацією безкоштовно.

Як безкоштовно пройти обстеження

Необхідність у госпіталізації визначає лікар, який і виписує електронне направлення як до лікарні, так і дає направлення на обстеження. Важливо те, що призначає обстеження саме лікар, який займається лікуванням хворого і який направляє його на госпіталізацію. Це може бути як сімейний, так і вузькоспрямований фахівець.

Які обстеження безкоштовні

Пройти обстеження та здати необхідні аналізи хворий може у будь-якій медустанові, на свій розсуд. Головне, щоб ця установа мала договір із НСЗУ на надання безкоштовних послуг у рамках стаціонарних пакетів Програми медичних гарантій. Дізнатися, які саме обстеження входять до пакетів медичних послуг, можна тут.

Дізнатися, в яких закладах можна безкоштовно пройти обстеження та здати аналізи можна тут.

У яких випадках обстеження платні

В інших випадках, якщо пацієнт за своїм бажанням і розсудом хоче пройти якесь обстеження і при цьому не має направлення від сімейного лікаря, то за послугу йому доведеться заплатити з власної кишені.

У випадку, якщо пацієнт має направлення від лікаря, а в медустанові відмовляють робити обстеження безкоштовно, то він може поскаржитися на гарячу лінію НСЗУ за номером 16-77.

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