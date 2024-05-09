Поминальний тиждень 2024: традиції, що не можна робити і прикмети

У перші вихідні після Великодня прийнято ходити на цвинтар. Поминають померлих протягом тиждня, а дні, коли люди відвідують некрополі і несуть на могилки квіти та солодощі називаються по-різному: Проводи, Гробки, Червона гірка чи Радониця.

Журналісти dnepr.info довідалися, які є традиції на Радоницю, що не можна робити у ці дні та що потрібно обов’язково зробити.

Перший тиждень після Великодня називається Світлою седмицею. За традицією в ці 7 днів віруючі радіють воскресінню Христа і ходять в гості один до одного. Цього тижня наші предки влаштовували гуляння та оглядини, співали веснянки, а діти грали птахами, вирізьбленими з дерева. Вважалося, що у такий спосіб вони закликають весну. Молоді намагалися одружитися у ці дні, бо вірили, що це гарна прикмета.

Поминальний тиждень починається на 9 день після Великодня. Таким чином, у 2024 році Радониця або Проводи розпочинаються у вівторок, 14 травня.

Тиждень поминання померлих називається Радониця і сенс його не в тому, щоб плакати по покійних, а в тому, щоб радіти за них, адже на них чекає воскресіння оскільки вони живуть у Христі. З ними поділяють радість від свята воскресіння Христа.

Історія та традиції поминального тижня

Після прийняття християнства люди ще довго не хотіли «відпускати» язичницькі традиції і в результаті віра та ритуали культу богів тісно переплелися. Радониця – язичницьке свято поминання померлих, яке інтегрувалося у християнську віру. Наші пращури вірили, то в ці дні духи померлих і ходять до рідних у гості. Тож вважалось, що і живі мали «відвідати» мертвих і залишити їм гостинці на могилах.

Що не можна робити під час поминальних днів

Є на Проводи та заборони, які стосуються того, що не можна робити під час відвідин кладовища. Церква не дозволяє залишати їжу на могилах покійних. Це вважається забобонами. Краще віддати її тим, хто цієї їжі потребує.

Не можна поминати мертвих алкоголем, залишати на цвинтарі на могилах алкоголь та цигарки.

Церква забороняє не тільки згадувати погано про померлих, але й голосити, плакати та тужити за ними.

Але також варто утриматися від гучних розмов на цвинтарі, сміху, застілля, веселощів.

Наші пращури вірили, що якщо надто голосно тужити про померлого або надто галасливо і весело поводитись біля його могили, то небіжчик може спробувати «забрати» з собою таку людину.

Не рекомендується влаштовувати поминальні обіди на честь покійного прямо на цвинтарі. Зробити це краще вдома.

Що можна робити у поминальні дні

У період Радониці прийнято приходити на цвинтар до могил покійних, а також відвідувати церкву. 14 травня у храмах проводять спеціальні літургії та служби.

Перед службою в церкві можна залишити записку з іменами померлих – священик повинен буде прочитати їх під час служби. Якщо немає можливості побувати в церкві, то вдома чи на цвинтарі можна запалити свічку чи лампадку та помолитися самостійно.

Доброю справою в цей день вважається подати гроші, їжу або іншу милостиню нужденним.

Молитва про спасіння душі покійного вважається найважливішою «справою» на Радоницю, оскільки вона допомагає душам померлих знайти спокій і відпускає їм гріхи. За словами священиків, допомогу мертвим можуть добрі справи, які здійснюють у світі живих їхні родичі.

Наші пращури вважали, що під час Проводів бар’єр між світом мертвих і живих зникає, тому вони часто просили покійних про допомогу та заступництво.

Значення днів Радониці

Щодня поминального тижня має своє значення. Небажано поминати покійних раніше настання Проводів. З початком Радониці у церквах відбуваються поминальні літургії.

У середу прийнято ходити на цвинтарі та нести квіти на могилки померлих, проводити панахиду.

Наші пращури вірили, що по четвергах померлі приходять до своїх родичів. Для зустрічі залишали відкрите вікно в одній із кімнат і ставили частування. До ранку п’ятниці до цієї кімнати не заходили, а перед іконами будинку запалювали свічки. У п’ятницю та суботу наші предки раділи, влаштовували гуляння та вітали молодят.

Прикмети на Радоницю

Якщо на поминальному тижні наснився померлий родич – до одужання від хвороби. Якщо у поминальну неділю весь день було сонце – літо буде теплим та спекотним. Туман – навпаки, обіцяв дощове літо, дощ – хороший врожай.

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