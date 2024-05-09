Поминальная неделя 2024: традиции, что нельзя делать и приметы

В первые выходные после Пасхи принято ходить на кладбище. Поминают умерших на выходных, а дни, когда люди посещают некрополи и несут на могилки цветы и сладости называются по-разному: Проводы, Гробки, Красна горка или Радоница.

Журналисты dnepr.info узнали, какие есть традиции на Радоницу, что нельзя делать в эти дни и что нужно обязательно сделать.

Первая неделя после Пасхи называется Светлой седмицей. По традиции в эти 7 дней верующие радуются воскрешению Христа и ходят в гости друг к другу. В эту неделю наши предки устраивали гуляния и смотрины, пели веснянки, а дети играли птицами, вырезанными из дерева. Считалось, что таким образом они призывают весну. Молодые старались повенчаться в эти дни, так как верили, что это хорошая примета.

Поминальная неделя начинается на 9 день после Пасхи. Таким образом, в 2024 году Радоница начинается во вторник, 14 мая.

Неделя поминания умерших называется Радоница и смысл ее не в том, чтобы плакать по усопшим, а в том, чтобы радоваться за них, ведь их ждет воскресенье, поскольку они живут во Христе. С ними разделяют праздник воскрешения Христа.

История и традиции поминальной недели

После принятия христианства люди еще долго не хотели «отпускать» языческие традиции и в результате вера и ритуалы культа богов тесно переплелись. Радоница – языческий праздник поминания усопших, который интегрировался в христианскую веру. Наши предки-язычники верили, то в эти дни духи умерших и ходят к родным в гости. Было принято, что и живые должны были «посетить» мертвых и оставить для них угощение на могилах.

Что нельзя делать во время поминальных дней

Есть на Проводы и запреты, которые касаются того, что нельзя делать во время посещения кладбища. Церковь не разрешает оставлять еду на могилах усопших. Это считается суеверием. Лучше отдать ее тем, кто в этой еде нуждается.

Нельзя поминать мертвых алкоголем, оставлять на кладбище на могилках алкоголь и сигареты. Церковь запрещает не только вспоминать плохо об умерших, но и причитать, плакать и скорбеть по ним.

Также стоит удержаться от громких разговоров на кладбище, смеха, застолья, веселья. Наши предки верили, что если слишком громко скорбеть об умершем или слишком шумно и весело вести себя у его могилы, то покойник может попытаться «забрать» с собой такого человека.

Не рекомендуется устраивать поминальные обеды в честь усопшего прямо на кладбище. Сделать это лучше дома.

Что можно делать в поминальные дни

В период Радоницы принято приходить на кладбище к могилам усопших, а также посещать церковь. 14 мая в храмах проводят специальные литургии. Перед службой в церкви можно оставить записку с именами умерших для поминок – священник должен будет прочитать их во время службы.

Если нет возможности побывать в церкви, то дома или на кладбище можно зажечь свечу или лампадку и помолиться самостоятельно.

Благим делом в этот день считается подать деньги, еду или другую милостыню нуждающимся.

Молитва о спасении души усопшего считается самым важным «делом» на Радоницу, поскольку она помогает душам умерших обрести покой и отпускает им грехи.

По словам священников, помощь мертвым могут добрые дела, которые совершают в мире живых их родственники.

Наши предки считали, что во время Проводов барьер между миром мертвых и живых исчезает, поэтому они часто просили покойных о помощи и заступничестве.

Значение дней Радоницы

Каждый день поминальной недели имеет свое значение. Нежелательно поминать покойных раньше наступления Проводов. С началом Радоницы в церквях проходят поминальные литургии.

В среду принято ходить на кладбище и нести цветы на могилки умерших, проводить панихиду.

Наши предки верили, что по четвергам умершие приходят к своим родственникам. Для «встречи» оставляли открытое окно в одной из комнат и ставили угощение. До утра пятницы в эту комнату не заходили, а перед иконами дома зажигали свечи. В пятницу и субботу наши предки радовались, устраивали гуляния и поздравляли молодоженов.

Приметы Радоницы

Если на поминальной неделе приснился умерший родственник – к выздоровлению от болезни. Если в поминальное воскресенье весь день было солнце – лето будет теплым и жарким. Туман – наоборот обещал дождливое лето, дождь – хороший урожай.

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