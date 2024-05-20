Як понад 50 років тому виглядала дитяча залізниця у парку Глоби у Дніпрі: унікальні фото

Дитяча залізниця у парку Глоби у Дніпрі – унікальний атракціон для дітей, якому незабаром виповниться вік. Відкрито Малу залізницю було влітку 1936 року.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати історію створення дитячої залізниці та знайшли унікальні фото атракціону.

Проектуванням дороги займалися діти, які захоплюються професією інженера транспорту, але остаточний проект затверджували та доробляли студенти Дніпропетровського інституту інженерів транспорту. Будівництво дороги почалося навесні 1936 року, проходило лише у вихідні дні і через 3 місяці закінчилося.

Протяжність шляху, яким слідує поїзд з вагонами – 1,6 км. Аби проїхати весь шлях потрібно 10 хвилин. На початку 2000-х колею планували реконструювати до 3,5 км, але плани не було реалізовано.

По маршруту поїзда було збудовано два тунелі та дві станції, а ще біля дороги було своє депо та вокзал.

Після Другої світової війни дитяча залізниця була знищена, але вже до 1944 року її відновили, правда вона втратила частину будівель, так, не стали відновлювати вокзал. У 1980-х було ліквідовано депо. Управління дорогою, відправлення та висадка пасажирів відбувається на станції «Паркова».

Дитяча залізниця працює влітку та в період новорічних свят. Провідниками, машиністами, начальниками поїздів та черговими вокзалом тут працюють діти, які не байдужі до залізничних спеціальностей і вирішили у майбутньому пов’язати свою долю із залізницею.

Саме з такою – освітньою метою й будувалася Мала Придніпровська залізниця. За весь час свого існування вона навчила понад 50 тис майбутніх співробітників Придніпровської залізниці.

фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ», «Рідний Дніпропетровськ»

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