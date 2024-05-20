Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Як понад 50 років тому виглядала дитяча залізниця у парку Глоби у Дніпрі: унікальні фото

Як понад 50 років тому виглядала дитяча залізниця у парку Глоби у Дніпрі: унікальні фото

Сьогодні 18:16
просмотров

Дитяча залізниця у парку Глоби у Дніпрі – унікальний атракціон для дітей, якому незабаром виповниться вік. Відкрито Малу залізницю було влітку 1936 року.

Новости Днепра про Як понад 50 років тому виглядала дитяча залізниця у парку Глоби у Дніпрі: унікальні фото

Журналісти dnepr.info вирішили згадати історію створення дитячої залізниці та знайшли унікальні фото атракціону.

Проектуванням дороги займалися діти, які захоплюються професією інженера транспорту, але остаточний проект затверджували та доробляли студенти Дніпропетровського інституту інженерів транспорту. Будівництво дороги почалося навесні 1936 року, проходило лише у вихідні дні і через 3 місяці закінчилося.

Новости Днепра про Як понад 50 років тому виглядала дитяча залізниця у парку Глоби у Дніпрі: унікальні фото

Протяжність шляху, яким слідує поїзд з вагонами – 1,6 км. Аби проїхати весь шлях потрібно 10 хвилин. На початку 2000-х колею планували реконструювати до 3,5 км, але плани не було реалізовано.

Новости Днепра про Як понад 50 років тому виглядала дитяча залізниця у парку Глоби у Дніпрі: унікальні фото

По маршруту поїзда було збудовано два тунелі та дві станції, а ще біля дороги було своє депо та вокзал.

Новости Днепра про Як понад 50 років тому виглядала дитяча залізниця у парку Глоби у Дніпрі: унікальні фото

Після Другої світової війни дитяча залізниця була знищена, але вже до 1944 року її відновили, правда вона втратила частину будівель, так, не стали відновлювати вокзал. У 1980-х було ліквідовано депо. Управління дорогою, відправлення та висадка пасажирів відбувається на станції «Паркова».

Новости Днепра про Як понад 50 років тому виглядала дитяча залізниця у парку Глоби у Дніпрі: унікальні фото

Дитяча залізниця працює влітку та в період новорічних свят. Провідниками, машиністами, начальниками поїздів та черговими вокзалом тут працюють діти, які не байдужі до залізничних спеціальностей і вирішили у майбутньому пов’язати свою долю із залізницею.

Саме з такою – освітньою метою й будувалася Мала Придніпровська залізниця. За весь час свого існування вона навчила понад 50 тис майбутніх співробітників Придніпровської залізниці.

фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ», «Рідний Дніпропетровськ»

 

 

Читайте також:

 

Новости Днепра про Як понад 50 років тому виглядала дитяча залізниця у парку Глоби у Дніпрі: унікальні фотоУкраїнська Новости Днепра про Як понад 50 років тому виглядала дитяча залізниця у парку Глоби у Дніпрі: унікальні фотоРусский

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Можна провалитися під землю: у Дніпрі під трамвайними коліями утворилася величезна яма
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:59
    Можна провалитися під землю: у Дніпрі під трамвайними коліями утворилася величезна яма

    У Дніпрі під трамвайними коліями утворилася величезна прірва.

    Думали, що спить, а виявився мертвим: у Дніпрі на Слобожанському проспекті знайшли труп
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:15
    Думали, що спить, а виявився мертвим: у Дніпрі на Слобожанському проспекті знайшли труп

    У Дніпрі на Слобожанському проспекті помітили чоловіка, що лежав на…

    До музею в Дніпрі передали човен “Крим”, біля якого нещодавно влучила ракета
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:09
    До музею в Дніпрі передали човен “Крим”, біля якого нещодавно влучила ракета

    Човен, який побило уламками під час ракетного удару по Дніпру…

    Список усіх кав’ярень у центрі Дніпра: адреси закладів
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:58
    Список усіх кав’ярень у центрі Дніпра: адреси закладів

    Кава – один із найпопулярніших напоїв. Його п'ють протягом дня,…

    Наверх