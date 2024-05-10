Урожай под угрозой: на Днепропетровщине кое-где померзли кукуруза, подсолнечник и овощные культуры

Заморозки в начале мая, о которых неоднократно предупреждали метеорологи, все же натворили беды. Как сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области, морозы на почве и ветры в первой декаде мая негативно повлияли на растения кукурузы, подсолнечника и овощных культур.
Через раннюю и довольно теплую весну растения проснулись на две недели раньше и уже начали свое развитие, а заморозки могут негативно повлиять на них, или даже испортить часть будущего урожая.
Повезло только озимым, ранним яровым зерновым и зернобобовым культурам. Для них агрометеорологические условия были благоприятны.
Кроме того, наблюдается наличие вредителей овощных культур. Крестоцветные блошки вредят на растениях ранней капусты и редиса в частном секторе.
А колорадские жуки откладывают яйца и пытаются полакомиться картофелем и томатами.
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